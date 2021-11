Il richiamo della foresta è un film del 2020, uscito al cinema il 20 febbraio 2020. I protagonisti umani sono Harrison Ford e Karen Gillan, mentre quello canino porta il nome di Buck.

Scopriamo qualcosa in più su Buck, il cane al centro di questa grande avventura. Ecco qual è la sua razza e quali sono le caratteristiche.

Il richiamo della foresta, la razza del cane

Non è la prima volta che questa storia viene proposta al cinema. Nel 1935 il protagonista, Buck, è interpretato da uno splendido San Bernardo. Nel 1972, invece, è stato scelto un pastore tedesco, mentre nel 1997 c’è un Leonberger sul set.

Nel film del 2020 si è optato per un misto tra San Bernardo e cane da pastore scozzese. Dopo pochi minuti dall’inizio della pellicola, però, ci si rende conto di come non sia un cane reale. I suoi movimenti sono perfetti e fa cose che sarebbe impossibile riproporre con un animale in carne e ossa. Basti pensare all’ottimo tempismo di alcuni gesti. Si tratta di una creazione in digitale, con un performer 51enne del Cirque du Soleil di nome Terry Notary trasformato nell’animale.

Il richiamo della foresta trama e cast

Film basato sull’omonimo romanzo di Jack London. È la storia di Buck, un cane che vive come animale domestico in California. La sua vita è placida ma, a causa di una serie di tristi eventi, si ritrova a dover affrontare la selvaggia Alaska durante la corsa all’oro del 1890. La sua esistenza cambia radicalmente, divenendo cane da slitta e non solo, trovando il suo posto nel mondo.

Ecco il cast de Il richiamo della foresta:

Karen Gillan: Mercedes

Harrison Ford: John Thornton

Dan Stevens: Hal

Jean Louisa Kelly: Katie Miller

Omar Sy: Perrault

Wes Brown: Mountie

Terry Notary: Buck

