Jack Reacher serie TV: trailer, foto e data d’uscita

I fan di Jack Reacher possono tirare un sospiro di sollievo. Addio definitivo ai film poco aderenti ai romanzi di Lee Child. Benvenuto alla serie TV con protagonista Alan Ritchson.

Godetevi il primo trailer della serie su Jack Reacher, interpretato stavolta da un attore che ne rispecchia la prestanza fisica. Ecco la data d’uscita dei primi episodi.

Jack Reacher serie TV

Amazon Prime Video proporrà la serie TV su Jack Reacher. Uno show particolarmente atteso, di cui sapevano l’esistenza ma del quale non era mai stato condiviso nulla con il pubblico. D’un tratto ecco il primo trailer dello show.

Questo promette una maggior fedeltà ai romanzi, cosa mai ottenuta con i film con protagonista Tom Cruise. I fan avevano evidenziato tutto il proprio dissenso fin dal primo capitolo ma Lee Child aveva possibilità di veto soltanto dopo il secondo. Così è stato. L’autore ha ascoltato il pubblico e impedito la messa in produzione del terzo film del franchise, contrariando la star di Mission: Impossible.

La fisicità di Jack Reacher non è un elemento da poter ignorare. Nei romanzi è di fatto parte del personaggio in maniera integrante. La gente tende a comportarsi in un certo modo in presenza di Jack. Scatta automaticamente un senso di atterrimento in alcuni, così come una spinta aggressiva in altri. Lo stesso protagonista si cimenta in numerose avventure folli senza pensarci proprio grazie a quell’imponente fisico che un po’ gli fa pensare d’essere invincibile. Questo, oltre all’addestramento militare che è durato per la sua intera vita.

Jack Reacher data uscita

La prima stagione di Reacher trarrà a piene mani da The Killing Floor, ovvero Zona pericolosa in Italia. Arriverà su Prime Video il 4 febbraio 2022. Romanzo del 1997 che è quello d’esordio per il personaggio di Lee Child. Una produzione Amazon Studios, Skydance e Paramount. Nick Santora ne è lo showrunner e Lee Child è coinvolto come produttore. Al suo fianco anche Christopher McQuarrie, regista del primo film con Tom Cruise.

Reacher trama e cast

In una piccola cittadina accade qualcosa di misterioso. Un misterioso e inspiegabile omicidio viene compiuto proprio quando un misterioso ex militare giunge in città. Il suo nome è Jack Reacher e rapidamente viene arrestato dalla polizia locale. Ex poliziotto militare, non è facile da incastrare per qualcosa che non ha commesso. In breve è libero ma non per questo intenzionato a lasciar correre la faccennda. Inizia a indagare, anche perché il tutto diventa rapidamente molto personale. Va così a caccia di vendetta perché il cadavere ritrovato è quello di suo fratello. Chiunque si porrà sulla sua strada sarà spazzato via.

Ecco il cast di Reacher:

Alan Ritchson

Willa Fitzegarld

Malcolm Goodwin

Kristin Kreuk

Chris Webster

Harvey Guillén

Maxwell Jenins

Currie Graham

Marc Bendavid

Matthew Marsden

Jack Reacher trailer e foto

