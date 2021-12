Elisa Di Francisca è una nota campionessa di scherma. La carriera è costellata di successi ma la vita privata per lei è stata dolorosa: la sua storia

Elisa Di Francisca è nata a Jesi il 13 dicembre 1982 ed ha 39 anni di età. Cresciuta nella cittadina foriera di campionesse, la stessa di Valentina Vezzali, si diploma al liceo socio-psicopedagogico senza mai abbandonare la sua più grande passione: la scherma. Ha una sorella Martina ed un fratello Michele che con lei condivideranno la carriera in questo sport.

Infatti esordisce insieme a loro fin da giovanissima per poi nel corso del tempo specializzarsi nel fioretto. Dopo diversi traguardi raggiunti, nel 2004 a 22 anni, partecipa vincendo il fioretto a squadre ai mondiali di New York e a seguire a Copenaghen conquista la medaglia di bronzo. Alle Olimpiadi di Londra la consacrazione con due medaglie d’oro nel fioretto femminile e nella competizione a squadre. Si ripete quattro anni conquistando l’argento alle Olimpiadi di Rio. Chiude la carriera con il quinto titolo continentale, la medaglia d’oro agli Europei di scherma. È nota al grande pubblico per aver partecipato e vinto Ballando con le Stelle nel 2013 in coppia con Raimondo Todaro.

Elisa Di Francisca: l’attuale marito e il dramma

Elisa Di Francisca è attualmente sposata con Ivan Villa con cui è convolata a nozze nel 2019. Il marito è autore e produttore televisivo. I due si sono conosciuti nel 2015 grazie al programma La papera non fa l’eco con Max Giusti. Hanno avuto un figlio, Ettore, nel 2017.

Il dramma di Elisa Di Francisca riguarda la storia con il suo ex fidanzato. È la stessa campionessa, nella settimana della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, a raccontarsi a Verissimo. Era giovanissima, aveva 18 anni e come tutte le ragazzine era innamorata della sua prima cotta. Lui era gelosissimo e addirittura le fece lasciare la scherma per un periodo.

Una scelta dolorosa

Da lì è partito l’incubo: la controllava ossessivamente con il dubbio che lei lo tradisse. Purtroppo plagiata da questo individuo, non ascoltava chi le consigliava di lasciarlo fino a quando lui è arrivato a picchiarla. È stato il momento in cui è riuscita a salvarsi. Elisa Di Francisca, raccontando il suo dramma, ha anche rivelato di aver fatto un errore. Non lo ha denunciato, ma se tornasse indietro lo rifarebbe.

La campionessa porta con sé anche un grande dolore. Dopo aver messo fine a quella relazione malata, ha scoperto di essere incinta. Sola dopo tutte le violenze subite, ha posto fine alla gravidanza ed è morta con lei una parte di sé.

