Stefania Orlando è una nota conduttrice tv e ex concorrente di Tale e Quale Show. Il marito attuale è Simone Gianlorenzi, di lavoro musicista. Ecco chi e il loro dolce segreto

Stefania Orlando è una nota showgirl con una lunga carriera nel mondo della TV. Esordisce da giovane nei programmi Mediaset e dopo numerose esperienze conquista la popolarità grazie a il Lotto alle Otto nel ruolo della Dea Fortuna. Nei primi di anni carriera è stata valletta con Adriana Volpe dello storico programma “Scommettiamo Che…?” con il grande e compianto Fabrizio Frizzi. Qualche mese fa è stata tra le protagoniste più apprezzate di Tale e Quale Show, è diventata un cult la sua imitazione di Mina.

La vita privata di Stefania Orlando è caratterizzata dal matrimonio con Andrea Roncato. I due si sono lasciati in buoni rapporti salvo poi scontrarsi in particolare quando la showgirl era al Grande Fratello VIP. Il presente invece è Simone Gianlorenzi. Scopriamo chi è il marito di Stefania Orlando.

Chi è Simone Gianlorenzi

Nato nel 1976, Simone Gianlorenzi fa come lavoro il musicista. Fin da piccolo ha iniziato a suonare strumenti in particolare la chitarra, la sua grande passione. Nel corso degli anni oltre a comporre, è diventato arrangiatore ed insegnante. Nel mondo della musica è molto apprezzato e ha collaborato con artisti di spessore italiani e internazionali come Anna Oxa, Gemelli Diversi e Anastacia. Attualmente continua la sua carriera come musicista.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi come si sono conosciuti

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono conosciuti grazie alla comune passione per la musica. Lui era il chitarrista de “Gli Orlandi Furiosi”, gruppo musicale della showgirl. Si sono fidanzati nel 2008 e dopo undici anni (nel 2019) sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato in riva al mare davanti ad amici VIP e parenti. Tra le invitate Adriana Volpe, Manila Nazzaro e Matilde Brandi. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno una differenza di età di 10 anni che non li ha divisi, anzi è un punto di forza del loro rapporto. Nascondono anche un dolce segreto, l’amore folle per la piccola Margot, cucciola di chihuahua.

