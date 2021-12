Paola Ferrari chi è il marito Marco De Benedetti

Il marito di Paola Ferrari è l’imprenditore Marco De Benedetti, sposati dal 1997 hanno due figli Virginia ed Alessandro

Paola Ferrari è tra le più note giornaliste sportive italiane. Volto di punta di RaiSport, ha alle spalle una lunga carriera di successi. Dopo gli esordi con Enzo Tortora nel programma Portobello, è approdata alla Domenica Sportiva per poi condurre 90° Minuto ed essere conduttrice attualmente dei pre e post partita delle competizioni più importanti come gli Europei. Esempio di professionalità, è molto riservata sulla sua vita privata. Ha 61 anni di età e un grande amore, Marco De Benedetti. Scopriamo chi è il marito della bionda giornalista Rai.

Chi è il marito di Paola Ferrari

Marco De Benedetti, marito di Paola Ferrari, è il secondo figlio di Carlo De Benedetti, imprenditore, e Mita Crosetti. È nato a Torino nel 1962. L’infanzia l’ha trascorsa in Svizzera a Ginevra per proseguire gli studi negli Stati Uniti laureandosi nel 1984 in Economia alla Wesleyan University. Gli studi che ha fatto Marco De Benedetti non si fermano qui. Dopo tre anni ha conseguito con successo il Master in Business Administration alla Wharton Business School di Philadelphia. Trascorsi anni di formazione nel mondo della finanza e del marketing, nel 1990 è alla Olivetti di cui il padre era presidente.

A seguire di un percorso professionale con Infostrada e Omnitel, approda alla GEDI in qualità di presidente.

Paola Ferrari e Marco De Benedetti come si sono conosciuti

La vita privata di Marco De Benedetti si intreccia con quella di Paola Ferrari qualche anno prima del 1997 quando si sono sposati. I due si sono conosciuti grazie all’amicizia in comune con Alba Parietti. È la stessa giornalista Rai ad aver dichiarato che la storia è nata con il tempo e si sono fidanzati dopo una lunga conoscenza. Paola aveva 36 anni quando ha incontrato il marito e dalla loro storia d’amore sono nati due bellissimi figli.

