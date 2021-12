Cristiana Ciacci, chi è il marito e quanti figli hanno

Cristiana Ciacci è la figlia dell’indimenticato Little Tony. Ha fondato anche una band in onore del padre con la quale gira tutta Italia, cantando il repertorio artistico di famiglia. Ha pubblicato un libro dedicato al celebre papà.

Furono complicati i rapporti tra lei e la sua famiglia: Little Tony non accettò la sua anoressia, mentre la madre la lasciò nel 1993 a causa di un tumore. Da quell’anno il rapporto con il padre si ricucì, mentre fino a quel momento Cristiana Ciacci aveva rotto con il famoso cantante a causa delle incomprensioni legate alla sua malattia.

Cristiana Ciacci vita privata

La vita famigliare di Cristiana Ciacci non è stata serena. Suo padre come detto era il celebre Little Tony. Sua madre, invece lavorava come hostess di voli continentali. La burrasca era sempre dietro l’angolo e questo portò alla rottura del matrimonio nel 1974. Un rapporto complicato che però non ha impedito a Cristiana Ciacci di ricercare il vero amore.

La cantante della Little Tony band ha così avuto cinque figli da tre compagni diversi, i cui nomi sono sconosciuti. I cinque bambini – l’ultimo Mattia nato poco più di un anno fa – hanno in comune la lettera iniziale del nome, si chiamano infatti Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia.

Sui profili social della cantante è difficile trovare riscontro sugli amori passati e presenti, vi è una sola foto datata 27 agosto 2021, in cui Cristiana Ciacci è ritratta insieme a un certo Max e a due dei suoi figli, intenti a festeggiare il quarantacinquesimo compleanno dell’uomo. Non è però dato sapere se “Max” sia uno dei padri dei bambini o se sia solo il compagno attuale della Ciacci.

Cristiana Ciacci Little Tony Band

Cristiana Ciacci ha fondato insieme a Angelo Petruccetti, collaboratore storico del padre della cantante, la Little Tony Band. Grazie a questo gruppo gira l’Italia cantando il repertorio artistico del padre, facendosi accompagnare da due ballerine. Insieme a Teresa Giulietti ha invece raccontato in un libro la storia della sua famiglia. Il titolo è “Mio padre Little Tony”, uscito l’8 maggio 2021.

