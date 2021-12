Scopriamo chi è Germano Lanzoni, speaker dello stadio San Siro durante le partite del Milan e ora tra i protagonisti del film “Mollo tutto e apro un chiringuito”

L’invenzione de Il Milanese Imbruttito gli ha permesso di acquisire la grande popolarità ma tra i tifosi del Milan era già conosciuto e apprezzato. Scopriamo chi è Germano Lanzoni, attore teatrale, comico e youtuber che debutta al cinema con “Motto tutto e apro un chiringuito”.

Chi è Germano Lanzoni: l’invenzione del Milanese Imbruttito

Dopo essersi diplomato alla scuola di teatro arsenale di marina Spreafico, Germano Lanzoni ha scelto di raccontare la contemporaneità e la realtà in maniera diretta e irriverente. Circondatosi di professionisti come sciamani, danzatori, artisti circensi e jazzisti ha anche posto molto interesse nella contaminazione tra i linguaggi, per poi approdare al mondo radiofonico e di internet.

Infatti, oltre alle collaborazioni con Radio Deejay, RDS e Radio Italia Network, ha partecipato come attore al Terzo Segreto di Satira, prima di divenire il volto del Milanese Imbruttito sui social network.

Un seguito incredibile per il format che vede Germano Lanzoni interpretare il personaggio stereotipato dell’imprenditore milanese rampante e tipicamente bauscia. Famosissimi i suoi sketch che lo hanno visto recitare al fianco di volti importanti della Milano bene e del mondo dei social network. Nel dicembre 2019 vince anche il premio internazionale “Vincenzo Crocitti” per il successo ottenuto sul web come attore del format indicato.

Dal Milan al cinema

Dal 2002 Germano Lanzoni è anche famoso per dare la voce a tutti i gol del Milan, squadra di cui è tifosissimo e che grazie alle vittorie dell’era Berlusconi rese celebre la sua voce dopo i gol di campioni come Shevchenko e Kakà.

Nonostante dunque i tanti impegni come produttore e autore di progetti artistici di diverso tipo, il nativo di Milano è il protagonista di Mollo tutto e apro un chiringuito, film in uscita il 7 dicembre 2021, in cui un imprenditore fallisce una trattativa e decide di trasferirsi a Garroneddu, in Sardegna. Nel cast, insieme a Germano Lanzoni, anche Claudio Bisio, Elettra Lamborghini e Jake La Furia.

