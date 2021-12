Uomini e a donne, chi è l’ex moglie di Biagio Di Maro, splendida mamma del loro figlio

Biagio Di Maro, scopriamo chi è la sua ex moglie, nonché madre dei loro figli: scopriamo tutto quanto su di lei.

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è il cavaliere Biagio Di Maro, che all’interno del dating show sta cercando di ritrovare l’amore dopo tanti anni. L’uomo è infatti stato sposato, ma la moglie è venuta a mancare prematuramente, lasciandolo solo. L’uomo ha trovato la forza di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, ma spesso è stato aspramente criticato per i suoi atteggiamenti. Biagio ha però dimostrato sempre di essere molto sensibile riguardo al tema dell’ex moglie: scopriamo quindi tutto su di lei.

LEGGI ANCHE: Matteo Ranieri, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età e cosa fa

Biagio Di Maro, chi era la moglie

Non sappiamo moltissimo della vita privata dell’uomo, che s’impegna molto a tenere riservata la sua sfera personale, complice forse anche il ricordo doloroso della scomparsa dell’ex moglie. Sappiamo che Biagio ha vissuto un’intensa storia d’amore con una donna, divenuta poi sua moglie, che però è venuta a mancare prematuramente. La morte della donna ha aperto un periodo molto buio nella vita del cavaliere, superato solo grazie al sostegno dei suoi tre figli, avuti proprio con la sua ex moglie.

All’interno dello studio di Uomini e Donne, Biagio si è dimostrato sempre particolarmente sensibile riguardo il ricordo della sua ex moglie, trattenendo a stento le lacrime quando si è presentata l’occasione. Alcuni lati difficili del suo carattere, che hanno portato al naufragio delle frequentazioni con alcune dame come Isabella Ricci e Sara Zilli, sono forse dovuti proprio a questo trauma mai effettivamente superato. Il cavaliere ha deciso di rimettersi in gioco, desideroso di trovare una nuova compagna, ma ritrovare l’amore per lui non è affatto facile con il ricordo sempre presente della sua ex moglie, tragicamente scomparsa prima del tempo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI