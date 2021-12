Isabella Ricci di Uomini e Donne chi è l’ex marito

Isabella Ricci, chi è l’ex marito della nota dama del trono over di Uomini e Donne: scopriamo tutto quanto su di lui.

Tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Isabella Ricci, una delle dame più desiderate del dating show che, dopo diverse conoscenze, ha finalmente trovato la persona con cui continuare la conoscenza al di fuori del programma: Fabio Mantovani. Mentre si appresta a iniziare un nuovo importante capitolo della vita di Isabella Ricci, scopriamo qualcosa in più sul suo passato, in particolare sul suo ex marito.

Isabella Ricci, chi è l’ex marito

Prima della partecipazione a Uomini e Donne, Isabella è stata sposata per diversi anni, ma il suo matrimonio ha avuto fine ben 15 anni fa. Non si conosce molto a riguardo, la donna non ama parlare del suo personale passato e non abbiamo dettagli sull’identità dell’uomo, né sulle ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio. Sappiamo, però, che la coppia non ha avuto figli.

A distanza di tanti anni dalla fine del suo matrimonio, Isabella Ricci ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne, diventando presto una delle dame più discusse e ambite del trono over. Il suo ingresso nel programma risale al febbraio 2021 e durante il suo percorso nel dating show ha conosciuto diversi cavalieri, da Biagio Di Maro ad Aldo e Riccardo, senza però mai trovare il giusto feeling con nessuno di loro.

Almeno fino all’arrivo di Fabio Mantovani, pilota in pensione che, entrato nel programma appositamente per corteggiare la dama, è riuscito a farsi strada nel cuore di Isabella Ricci, in un modo in cui nessuno era mai riuscito prima. Ora i due sono pronti a uscire insieme dal programma, chiudendo così un percorso durante quasi un anno, che però ha portato Isabella finalmente a ritrovare l’amore.

