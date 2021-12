Al Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì 13 dicembre è l’ora della verità c’è chi è pronto a lasciare la casa

Il grande fratello vip finisce a marzo 2022, l’ultima puntata è in programma il 14 del mese più pazzo dell’anno. I concorrenti lo hanno scoperto lo scorso venerdì e le anticipazioni della puntata del 13 dicembre parlano del momento verità per i vipponi.

Cosa succede nelle puntata del 13 dicembre del GF Vip

Per momento verità al Grande Fratello VIP si intende che è un momento di scelte: o dentro o fuori, chi non vuole restare nella casa più spiata d’Italia fino all’ultima puntata del 14 marzo può auto eliminarsi.

Chi lascia il GF Vip

Dalle anticipazioni tra i concorrenti pronti a lasciare il GF Vip ci sono le mamme. Come accadde per Elisabetta Gregoraci, che la passata edizione del programma avrebbe potuto vincerlo, anche Carmen Russo e Manila Lazzaro potrebbero lasciare per tornare dai propri figli.

Soleil Sorge, la più apprezzata da pubblico, è un’altra concorrente del GF VIP che questa sera clamorosamente potrebbe scegliere di lasciare la casa. In dubbio anche Manuel Bortuzzo, tra alti e bassi non convintissimo di restare. Sembra invece certa di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli. Attenzione Alfonso Signorini potrebbe convincerla a restare al Grande Fratello VIP!

Anticipazioni puntata del 13 dicembre del GF Vip

Non solo auto eliminazioni. Nella puntata di stasera lunedì 13 dicembre del GF VIP si parlerà anche del caso Alex Belli. Nervi tesi per il marito di Delia Duran che l’altro ieri ha minacciato di abbandonare la casa più spiata di Italia. Si parlerà anche della chimica artistica con Soleil Sorge. L’influencer ha detto all’attore una frase importante “le tue parole non sono coerenti con i fatti”.

Nella puntata di stasera lunedì 13 dicembre del GF VIP si parlerà anche dei baci appassionati tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, è nata una nuova coppia?

Stasera è anche una puntata di eliminazioni scopriremo chi deve abbandonare la casa fra Sophie Codegoni, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsè e Miriana Trevisan.

