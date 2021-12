Al GF Vip è arrivato il momento della verità per Alex Belli, scegliere tra la moglie Delia e Soleil. La Duran spiazza tutti

Al Grande Fratello VIP dopo mesi di attesa è arrivato il momento per Alex Belli di fare i conti con i propri sentimenti. Alex prima di incontrare la moglie Delia Duran ha parlato di arrivederci dopo il GF VIP, fuori il rapporto con la gieffina si trasformerà in una chiave diversa ognuno con le proprie vite.

L’amica da chimica artistica Soleil nella puntata di lunedì 13 dicembre è sembrata triste a detta di Alfonso Signorini. “Tra i due ho sempre dato io una direzione al rapporto, la grande tristezza è quando si va ad intaccare il rapporto umano” ha dichiarato la Sorge. Parole enigmatiche che hanno spiazzato anche il conduttore che ha replicato alle dichiarazioni mostrando la clip del bacio appassionato tra Alex e Soleil nonché le immagini in cui l’influencer ha detto di amarlo follemente. Belli dopo la clip si espone “il punto di non ritorno lo abbiamo già superato da tempo” poi si innervosisce di nuovo rivedendo la clip in cui la Sorge lo accusa di essere falso, minacciando di uscire.

Delia Duran prima lascia Alex poi esce con il marito

“Sono venuta stasera qua per dire che non sei da solo. Ho visto ennesima schifezza, una trappola ma sei caduto. Ho una dignità, mi dispiace Alex ma la nostra storia è finita. È una stronza, traditrice. Merito uomo che mi porta rispetto” ha esordito Delia Duran. Alex replica “Quello che ho vissuto qui è tutto vero, tutto molto leggero. Volevo uscire ma la porta rossa era chiusa. Non sono uscito subito? Perché mi hanno chiesto di restare”.

Alex Belli non rispetta la quarantena ed è ufficialmente squalificato, non può nemmeno salutare Soleil. Del loro futuro parleranno fuori senza telecamere. Adriana Volpe: “Grandissimo colpo di scena, per me Alex ha dimenticato la regola di non violare la quarantena”. Sonia ha commentato. “Sorpresa da Delia, non me lo sarei ripresa nemmeno sotto tortura. Mi dispiace da donna in due sono state manipolate da un egocentrico”. Alla domanda di Alfonso Signorini per c’è perdono, Delia Duran ha ammesso di aver bisogno di tempo per capire se il suo matrimonio è finito.

La reazione di Soleil alla squalifica di Alex

Soleil mentre i due litigano entra a gamba tesa. Furiosa di rabbia porta la valigia ad Alex dicendogli “non c’è bisogno di giustificarti esci pure!“. Delia inveisce “Sei senza pudore, una traditrice e manipolatrice senza dignità, basta, ciao bitch!”. Poi a distanza arriva la stoccata della gieffina “non si deve guardare cosa non è accaduto sotto le coperte ma i dubbi sul suo matrimonio con Delia di cui Alex ha parlato davanti le telecamere”. “Andassero a casa cornuti e felici!” confessa a Katia Ricciarelli. L’influencer è delusa e amareggiata perché l’ex concorrente del GF VIP ha giocato con i suoi sentimenti.

