Chi è Delia Duran, origini e altro lavoro prima delle fiction

Delia Duran attrice di fiction di successo targate Mediaset è grande protagonista al GF Vip. Ha fatto sognare gli italiani con la sua prorompente bellezza accanto a Gabriel Garko ma prima della popolarità faceva un altro lavoro. Scopriamo le origini della moglie di Alex Belli e i dettagli sulla sua vita privata prima del Grande Fratello.

Delia Duran origini e lavoro

Delia Duran è di origini venezuelane. Nata a Merida il 17 Aprile del 1988, ha 33 anni di età. Il suo vero nome è Nusat Del Valla Duran Perez. Ha iniziato a sfilare in passerella fin da giovane, grazie alla sua prorompente bellezza la modella è il suo primo lavoro, ovviamente diverso da quello di attrice di fiction.

Durante il periodo da fotomodella ha iniziato anche la carriera da interprete, gli esordi in diverse telenovelas del suo paese di origine, il Venezuela. Ha iniziato così a comprendere che la sua strada più che la passerella era la recitazione e ha iniziato a frequentare diversi corsi. Non si limita al palcoscenico, dopo il liceo ha studiato marketing per diventare manager.

Delia Duran: tutte le fiction

Dopo i vent’anni l’attuale protagonista del GF Vip decide di partire per l’Italia carica di sogni. Dopo qualche provino viene presa per la nota fiction il “Bello delle Donne” nel ruolo di Elena, poi in due cult della Mediaset “L’onore e il rispetto-Ultimo capitolo” con Gabriel Garko e “Furore-capitolo secondo”. Nel 2018 l’attrice di origine venezuelana compare come valletta nella trasmissione di Piero Chiambretti “La repubblica delle donne”, su Rete 4.

Delia Duran come ha conosciuto Alex Belli

Dopo un matrimonio terminato in modo burrascoso, si era infatti già sposata, Delia Duran e Alex Belli si sono conosciuti in un modo magico. Il concorrente del GF Vip aveva lasciato la moglie Katarina Raniakova e aveva terminato una relazione con Mila Suarez (anche se la modella di origini marocchine dice ancora di essere stata ripetutamente tradita). Alex e Delia si sono conosciuti sul set dei “Furore-capitolo secondo” , è stato amore a prima vista!

Andati subito a convivere e dopo aver superato le tentazioni di Temptation Island, si sono sposati il 26 giugno 2021. La cerimonia è stata con rito della loro religione a Uggiate Trevano in provincia di Como. In molti sostengono che il loro matrimonio non sia valido, nonostante entrambi ribadiscono che per loro conti il rito religioso e non quello civile.

