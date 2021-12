Cristina Guidetti prima e dopo: storia della modella rovinata dalla chirurgia

Cristina Guidetti, scopriamo la storia della modella che è stata rovinata dal ricorso alla chirugia: tutti i dettagli della sua vicenda e i cambiamenti che ha dovuto affrontare.

Cristina Guidetti è una ex modella divenuta tristemente nota per l’intervento di chirurgia estetica che l’ha sfigurata visibilmente. Da lì è nata una lunga vicenda mediatica e giudiziaria, che ha portato sotto i riflettori il dolore della donna. Ripercorriamo la sua vicenda e il dramma che ha affrontato.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip il 13 dicembre

Cristina Guidetti: l’operazione chirurgica

Nell’ormai lontano 2012, la modella modenese si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica a Padova per rimuovere col laser alcune imperfezioni del viso. L’intervento ha però sfigurato in maniera irreversibile il viso della donna, che si è sottoposta ad altri 42 trattamenti, senza però riuscire a rimediare al danno causato. Il chirurgo, colpevole delle ferite al volto della donna, è stato condannato per lesioni gravissime dopo addirittura sei anni dall’intervento.

Dopo la sentenza, la donna non ha comunque nascosto la propria rabbia per i lunghissimi tempi della giustizia, con la sentenza di primo grado arrivata a ben sei anni di distanza dal fatto. Cristina Guidetti ha inoltre sottolineato come, per le spese processuali e per quelle riservate ai trattamenti volti a cercare di rimediare ai danni al viso, non abbia ricevuto alcun risarcimento.

Una vicenda molto dolorosa quella che ha dovuto affrontare la donna, che però ha raccontato di come ha saputo trarre comunque degli insegnamenti positivi da tutto quello che le è successo, e soprattutto di come abbia saputo trovare la forza dentro di sé. Guardandosi il viso e vedendo le gravi ferite che aveva, la donna ha capito che la forza e la vera bellezza sono interiori e ha deciso di raccontare la propria storia, così da poter essere da ispirazione per tutte le persone che non riescono a trovare la forza di accettarsi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI