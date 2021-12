Com’è nata la storia d’amore tra Tom Holland e Zendaya? I due si sono conosciuti sul set e, di fatto, cresciuti insieme nell’arco di 4-5 anni fondamentali per le loro carriere.

Quella tra Tom Holland e Zendaya è la coppia del 2021. I due hanno fatto innamorare della loro tenerezza tutti i fan Marvel e non solo. Sono tutti a caccia di nuovi video, dettagli e curiosità. Ecco com’è nata la loro storia.

Tom Holland e Zendaya storia d’amore

Il bacio tra Tom Holland e Zendaya ha fatto il giro del mondo. Un momento rubato in auto, in attesa al semaforo rosso. Uno scatto che ha fatto esplodere il web, costringendo di fatto i due attori a condividere con tutti la notizia, seppur controvoglia.

I due si sono conosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming, giunto al cinema nel 2016. Va da sé che i due si siano ritrovati fianco a fianco nel ruolo di Peter Parker e MJ l’anno prima, durante le riprese. I due si sono subito piaciuti, nel senso che c’è stato un certo feeling fin dalle prime fasi. Pare che lui sia stato messo in una dolorosa friendzone da parte di Zendaya. Lei lo ha aiutato a fare i conti con la popolarità che lo ha travolto. La giovane fa i conti con la fama da ormai molto tempo, data la sua lunga carriera televisiva. Lui invece ha avuto il grande merito di farla ridere. La sua spontaneità ha avuto la meglio, alla fine, spingendo Zendaya a rendersi conto che avrebbe voluto ben altro di un’amicizia.

Da tempo i fan osservavano attentamente la coppia durante gli eventi pubblici legati ai film di Spider-Man. Dagli sguardi ai gesti, fino agli abbracci e dichiarazioni. Tutto lasciava intendere che stesse per scoppiare un grande amore e così è stato.

Il bacio rubato dai paparazzi nell’estate 2021 ha confermato tutte le indiscrezioni. Ora i due possono mostrarsi affiatati e uniti in tutti gli eventi di Hollywood, senza più la necessità di nascondersi. Certo avrebbero voluto tenere la cosa privata per un po’ più di tempo.

L’amore sarebbe scoppiato sul set di Spider-Man: No Way Home, in uscita il 15 dicembre 2021. Ora i fan sognano un futuro roseo per i due, fantasticando già un possibile annuncio delle nozze. È decisamente presto per tutto questo. Per il momento i due sono concentrati sulle rispettive carriere. Meglio godersi con calma le tante foto tenere che giungono dai red carpet, senza provare ad anticipare i tempi.

