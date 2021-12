Tom Holland è una delle grandi celebrità di Hollywood. La sua carriera è esplosa da pochi anni, nei quali si è posto all’attenzione di pubblico e critica con un gran numero di film.

La carriera di Tom Holland è stata lanciata dalla Marvel. Il personaggio di Spider-Man lo ha reso una superstar. Ecco tutte le volte in cui ha indossato il celebre costume.

Quanti film ci sono di Spider-Man con Tom Holland?

La prima volta che Tom Holland ha indossato il costume di Spider-Man è stato in Captain America: Civil War. Era il 2016 ed è stato subito messo in evidenza il rapporto tra il nuovo Peter Parker e Tony Stark, di cui è di fatto diventato l’erede. Il personaggio è stato lanciato nella mischia rapidamente, subito sfruttato come arma segreta nel combattimento in aeroporto, divenuto iconico, tra i due schieramenti degli Avengers, guidati da Tony Stark e Captain America.

Nel 2017 è arrivato al cinema il primo film standalone del nuovo Uomo Ragno, dal titolo Spider-Man: Homecoming. In questo capitolo si è ritrovato a combattere contro l’avvoltoio, un nemico che potrebbe tornare in un ipotetico film sui Sinistri Sei.

Nel 2018 e nel 2019 Tom Holland ha preso parte agli ultimi due film della Fase 4 Marvel: Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Si è ritrovato a vivere avventure assurde, sparendo nel nulla dopo lo schiocco di dita di Thanos, per poi tornare nella battaglia finale, vedendo morire il proprio idolo Tony Stark.

Il “fantasma” di quest’ultimo lo ha seguito in Spider-Man: Far From Home. In questa pellicola combatte contro Mysterio e per la prima volta si avvicina realmente a MJ, che scopre il suo segreto. Stavolta diventa un vero supereroe, ma la sua più grande avventura si consumerà in Spider-Man: No Way Home, dove sarà alle prese con il Multiverso.

Una piccola apparizione viene registrata anche in Venom – La furia di Carnage. Si tratta però di uno spezzone di Far From Home, sfruttato per suggerire un possibile scontro futuro tra i due personaggi.

Tutti i film Marvel di Tom Holland:

Captain America: Civil War

Spider-Man: Homecoming

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

Venom – La furia di Carnage

Spider-Man: No Way Home

