Cosa sappiamo sul quinto episodio di Hawkeye? La serie TV Marvel è amatissima dal pubblico, che si aspetta una grande rivelazione proprio nel prossimo episodio.

Ecco le ultime anticipazioni sul quinto episodio di Hawkeye, che promette di far esplodere internet. Ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio dopo Yelena Belova?

Hawkeye quando esce

Mercoledì 15 dicembre 2021 sarà online il quinto episodio di Hawkeye. Il titolo della nuova puntata è Nemici. Chiunque volesse seguire le avventure di Clint Barton e Hailee Steinfeld potrà farlo accedendo al proprio profilo Disney+.

Hawkeye anticipazioni episodio 5

C’è grande attenzione alla diffusione di notizie relative alle trame degli episodi di Hawkeye. La produzione intende tutelare i fan da eventuali spoiler. Per quanto possa sembrare sorprendente, Florence Pugh è stata bloccata su Instagram per aver fatto spoiler. L’attrice aveva semplicemente festeggiato il proprio arrivo nello show.

Stavolta è proprio la Marvel a inserire Yelena Belova in un nuovo spot. In questa promo ci sono sia scene già viste che altre inedite. Si tratta del penultimo episodio e potrebbe contenere grandi sorprese. Vediamo infatti Clint fronteggiare Yelena, che ammette d’essere giunta fin lì proprio per uccidere Clint Barton. Dal finale di Black Widow sappiamo, infatti, che lei ritiene lui sia responsabile della morte di sua sorella. Kazi fa invece nuovamente riferimento al grande capo.

Questi, secondo molti, sarebbe Kingpin, interpretato nuovamente da Vincent D’Onofrio. Che sia proprio questo l’episodio che andrà a svelare l’identità dello “zio” di Echo? Se ciò dovesse essere confermato, si aprirebbero le porte a un imminente ritorno di Daredevil, interpretato da Charlie Cox. Kevin Feige ha spiegato come sarà proprio l’attore a dar vita al personaggio, qualora questi dovesse essere inserito in nuove trame. Il pubblico non vede l’ora.

Tutto ciò accadrà nel giorno dell’uscita in Italia di Spider-Man: No Way Home, che promette grandi rivelazioni e scene incredibili. Anche qui ci si aspetta l’arrivo di Daredevil, in versione senza maschera, ovvero come Matt Murdock, probabilmente avvocato difensore di Peter Parker, accusato dell’omicidio di Mysterio.