Yellowstone 4 chi muore? Trama episodio 1 e 2

Martedì 14 dicembre 2021 fa il proprio esordio su Sky Yellowstone 4. La nuova stagione di Taylor Sheridan arriva in Italia poco più di un mese dopo rispetto agli Stati Uniti. Ecco la trama dei primi due episodi.

Il finale di stagione della terza stagione di Yellowstone si conclude con un cliffhanger a dir poco intenso. Qualcuno ha intenzione di uccidere la famiglia Dutton. Chi è morto? Ecco la trama degli episodi 1 e 2 della quarta stagione.

Yellowstone 4 trama episodio 1

Il titolo della prima puntata della quarta stagione di Yellowstone è Half the Money. Spoiler Alert: John Dutton è stato colpito ripetutamente da un’arma automatica. I suoi aggressori si sono avvicinati su un’autostrada remota e hanno fatto fuoco, lasciandolo lì a morire. L’uomo riesce a lanciare l’allarme e con quasi le ultime forze avverte che sono su un furgone blu.

Rip corre da lui e lo trova ancora in vita, per poco. Kayce, intanto, respinge i propri aggressori e si mette all’inseguimento degli assassini, non prima di far arrivare un elicottero in soccorso di suo padre. Ha inizio un violento scontro a fuoco e Kayce fa fuori tutti quelli che hanno tentato di far del male alla propria famiglia.

Tutti sono stati presi di mira e ovviamente l’agguato ha raggiunto anche il ranch. Monica lotta con un aggressore e viene salvata da Tate, che fa fuoco e si macchia le mani di sangue. John è in terapia intensiva, così come Jimmy, che deve riprendersi dal brutto incidente avuto mentre cercava di domare un cavallo selvaggio, esercitandosi per il rodeo.

Beth è viva ma la bomba le ha lasciato degli evidenti segni sul corpo. Una volta ripresasi, non ha mai lasciato il letto di suo padre, finito in coma ma di colpo risvegliatosi dopo mesi. La donna affronta anche Jamie, che reputa responsabile per quanto avvenuto. Gli promette vendetta.

Nessuno pensa in maniera lucida. Rip si reca da Roare Carter, ritenendolo il mandante degli omicidi, e lo ammazza nel fiume dov’è solito pescare. Rainwater, intanto, scova un uomo nel suo casinò che si vanta d’aver messo insieme la squadra di morte dei Dutton. Mo lo raggiunge, tortura e rapisce, in attesa di consegnarlo a John.

Yellowstone 4 trama episodio 2

Il titolo della seconda puntata della quarta stagione di Yellowstone è Phantom Pain. Spoiler Alert: John e Kayce si riprendono dalle rispettive ferite, anche se il padre ha ancora un bel po’ di strada davanti. Beth incontra un ragazzo all’esterno dell’ospedale. Suo padre è morto perché tossicodipendente e il giovane non ha un posto dove stare. In seguito, arrestato, dirà che lei è la sua responsabile e così si ritroverà a vivere in casa con Rip, totalmente contrario a tutto questo. L’uomo spiega a Beth che non sarà mai suo figlio e lo vede come se stesso da giovane. Col tempo inizia a spiegargli come funziona al ranch, offrendogli ovviamente il lato più duro e burbero di sé.

Market Equities, intanto, vede fermati i lavori per l’aeroporto a causa di alcuni ritrovamenti storici. Rainwater riceve un’offerta da loro. Una prospettiva allettante che potrebbe aprire nuovi scenari. Jamie, intanto, continua a legare con suo padre, che lo convince a comprare un terreno dove poter realizzare una casa che sia solo sua e dare inizio a una nuova famiglia.

