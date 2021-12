Si avvicina la fine di Gomorra 5, ultima stagione della serie TV Sky. Il quinto appuntamento, che vedrà due episodi in onda come nelle altre settimane, è ormai a un passo. Ecco cosa accadrà.

Come si concluderà la guerra fratricida tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio. Avrà la meglio il boss di Secondigliano o l’Immortale? In molti temono la morte di entrambi. Ecco le ultime anticipazioni.

Gomorra 5 quando finisce

La quinta stagione di Gomorra si concluderà venerdì 17 dicembre 2021. Manca molto poco agli episodi 9 e 10, che metteranno la parola fine a questa lunga avventura. La serie Sky è senza dubbio una delle più apprezzate di sempre in Italia e, numeri alla mano, la più importante produzione televisiva nostrana per quanto riguarda le vendite all’estero. Tutto il mondo attende di scoprire come si concluderà la guerra tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Gomorra 5 anticipazioni episodio 9

Sono cinque gli episodi diretti da Marco D’Amore in Gomorra 5. L’ultimo è proprio il nono, che getta le basi per la trama conclusiva di questa serie TV. Ancora un tradimento ai danni di Genny, che sta provando di tutto per riavere suo figlio e lasciarsi tutto alle spalle, tutelando Azzurra e la sua famiglia. Il piccolo Pietro è stato portato in una casa famiglia e il magistrato Ruggieri dovrà scegliere tra punire il boss e riavere suo figlio.

La guerra è diventata sempre più aspra. La morte di Sangueblu ha cambiato le carte in tavola. Chi tradirà Genny sarà ‘O Maestrale. Il suo braccio destro si è reso conto del fatto che gli uomini dell’Immortale combattono per un ideale, non per soldi. Non c’è modo di batterli perché sono tutti pronti a morire per Ciro. Decide così di rivelargli informazioni cruciali, nella speranza di passare dalla sua parte e salvare Donna Luciana. Sua moglie ha infatti già tradito Genny e per questo il boss gli ha ordinato di ucciderla. Lui l’ha risparmiata e tenuta nascosta in segreto. ‘O Munaciello sa però tutto e attende il momento giusto per rivelarlo.

Gomorra 5 anticipazioni episodio 10

Nell’ultima puntata di Gomorra 5 Genny si ritroverà costretto a fare quanto richiesto da Ciro. Dovrà partire con l’ormai ex amico e fratello per un ultimo viaggio. I due saranno chiusi in un abitacolo. Da una parte Don Savastano e dall’altra L’Immortale, faccia a faccia per fronteggiare i loro demoni.

