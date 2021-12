Gomorra 5, ultima stagione della serie, ha introdotto svariati nuovi personaggi. Tra questi c’è Donna Luciana, forte, calcolatrice e fedele. Ecco chi è.

Moglie di Don Angelo, detto ‘O Maestrale, Donna Luciana è un personaggio importante della quinta stagione di Gomorra. È ispirato a qualcuno nella vita reale? Scopriamolo.

Chi è Donna Luciana

Interpretata da Tania Garribba, Donna Luciana è la moglie di Don Angelo, detto ‘O Maestrale, braccio destro di Genny Savastano. Seppur piccola fisicamente, è una delle donne più forti della serie. Ha grande carattere e personalità. È molto fedele e ha atteso a lungo che suo marito uscisse di prigione e ora intende prendere con lui e il clan Savastano il controllo su Napoli. Ponticelli è troppo piccola per le sue ambizioni e ora che i Levante sono fuori dai giochi, non resta che spazzare via Ciro l’Immortale, ma non sarà così facile.

È divenuta confidente di Azzurra, pronta a scappare da Genny e questa vita ma bloccata dall’attentato di Donna Nunzia, che è quasi riuscita a ucciderla. La moglie di Savastano si confida con Donna Luciana. Ha grandi dubbi sulla guerra in atto, che non porterà altro che morte e miseria.

Chi è Donna Luciana nella realtà

Don Angelo, detto ‘O Maestrale, presenta alcuni elementi nel proprio passato che richiamano un personaggio reale, Pasquale Barra, ex luogotenente di Raffaele Cutolo. Ciò fa pensare che Donna Luciana possa in parte essere ispirata a sua moglie.

Il marito venne arrestato e col tempo iniziò a collaborare con la giustizia. Ciò però non pose fine ai suoi traffici illeciti. All’esterno la consorte gli rimase fedele, così come si vede fare a Donna Luciana con Don Angelo nei suoi ben 20 anni di prigionia. Barra, collaboratore, fece una telefonata che portò a un nuovo processo per il resto di estorsione.

Venne imputata anche la moglie. La donna sarebbe stata incaricata dal pentito di riscuotere una tangente di un milione e ottocentomila lire. La telefonata non era però diretta alla consorte, bensì a un’altra donna, alla quale promise di ritrattare le accuse contro il marito in cambio di denaro.

