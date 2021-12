Venerdì 10 dicembre andranno in onda gli episodi 7 e 8 di Gomorra 5, ultima stagione della serie TV con Salvatore Esposito. Ci si avvicina al gran finale ed ecco le anticipazioni delle prossime due puntate.

Siamo a un passo dal gran finale di Gomorra 5, che si concluderà il 17 dicembre 2021. Ecco alcune interessanti anticipazioni sugli episodi 7 e 8, che preannunciano il finale di serie (episodi 9 e 10). Spoiler Alert.

Gomorra 5 anticipazioni puntata 7

L’ultima mossa di Ciro Di Marzio ha messo Genny quasi in ginocchio. L’Immortale ha rubato un enorme carico di cocaina, così da poter rinforzare il proprio esercito e iniziare a contrattaccare e non soltanto a difendersi. È un po’ quanto fatto da Savastano nella prima parte della serie, rubando a ‘O Galantommo. Proprio la sua vedova, Donna Nunzia, è ora alleata di Ciro.

Genny si ritrova costretto a chiedere soldi agli imprenditori. Soltanto così potrà rimettersi in piedi e fronteggiare le sanguinose ultime tappe di questa guerra fratricida. Intanto Ciro e Donna Nunzia ricevono una visita inaspettata.

Gomorra 5 anticipaizoni puntata 8

La guerra per il dominio su Secondigliano continua senza esclusioni di colpi. Genny si impone sui propri capipiazza, costringendoli a vendere la cocaina in loro possesso a metà del prezzo. Una mossa di mercato più che da gangster. Qualcosa che la gente non comprende, dal momento che ciò porterà molti meno soldi alle proprie famiglie. Savastano intende bloccare l’afflusso di denaro nelle casse dell’Immortale. I suoi prezzi sembreranno incredibilmente alti e si ritroverà con un carico di cocaina invenduto, pericoloso da tenere a deposito. Ciro Di Marzio accusa inizialmente il colpo ma ha qualcosa in serbo per Genny. Non manca molto primo che l’Immortale sveli le proprie carte una volta per tutte.

