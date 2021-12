Venerdì 10 dicembre 2021 sono stati caricati su Sky Q e NOW gli episodi 7 e 8 di Gomorra 5. Ecco cosa è successo. Genny è in grave difficoltà e Ciro e Donna Nunzia ricevono una visita inaspettata.

È guerra totale a Napoli tra Ciro Di Marzio e Genny Savastano. L’alleanza tra Donna Nunzia e Ciro Di Marzio mette in ginocchio Gennaro Savastano, che ha però ancora una carta da giocarsi. Ecco cos’è accaduto negli episodi 7 e 8 di Gomorra 5, ultima stagione della serie. Va da sé: Spoiler Alert.

Gomorra 5 episodio 7: cos’è successo

Genny perde un altro carico di droga, sottratto dagli uomini di Ciro Di Marzio. Se ne procura uno in tempi rapidi da un broker sloveno. ‘O Munaciello viene spedito a trattare. L’offerta è metà ora e l’altra parte a carico giunto. Il broker vuole però tutto e subito e così il boss deve chiedere soldi ai soci imprenditori.

A sorpresa Ciro e Donna Nunzia ricevono la visita di Donna Luciana. La moglie di ‘O Maestrale sente puzza di sconfitta e vorrebbe cambiare sponda, trattando un accordo all’insaputa del marito. Li informa delle ultime mosse di Savastano, dal prestito al nuovo carico. La donna chiede una cifra alta per l’aiuto e Ciro e Sangueblu pretendono i nomi di tutti gli imprenditori soci. Per ora lei conosce soltanto un tale don Paolo.

Azzurra è esasperata dallo stile di vita che è costretta a condurre a causa della guerra. Luciana la convince a rivelarle i nomi di tutti gli imprenditori che finanziano Genny. Sangueblu va nei sotterranei per lo scambio con la donna, a fronte di un milione di euro. Tornato in auto, però, trova Ronni morto. Lui viene sequestrato dai fratelli Maccauro. Azzurra ha avvisato Genny del tradimento di Donna Luciana. Spedisce ‘O Maestrale e ‘O Jaccio a uccidere Don Paolo. È giunta l’ora di Sangueblu, ucciso da Genny dopo averlo torturato. Il suo corpo viene gettato dinanzi al quartier generale dell’Immortale.

Il giorno dopo Genny avvisa ‘O Maestrale del tradimento della moglie, obbligando lui stesso a ucciderla. Ciro piange Sangueblu e stringe un accordo di sangue con tutti i suoi fedeli, Donna Nunzia compresa.

Gomorra 5 episodio 8: cos’è successo

Ciro Di Marzio passa al contrattacco per vendicare l’amico morto. Carmelo va a costituirsi da Ruggieri, per volontà del capo, in merito al tentato omicidio di Azzurra e Pietrino. Genny, su suggerimento di Azzurra, inizia a pensare che Donna Luciana sia ancora viva e che il marito non abbia avuto il coraggio di andare fino in fondo. ‘O Munaciello deve pedinarlo.

Il nuovo carico è arrivato e Savastano obbliga i capipiazza a vendere la droga a metà prezzo, così da mettere in ginocchio l’Immortale. Pietrino viene prelevato da una funzionaria del tribunale minorile, così da affidarlo a una casa famiglia, dall’ubicazione ignota.

Il tribunale non si schiera con Azzurra e Genny. Non possono riaverlo fino a nuova valutazione di idoneità. Servirà un anno per poterlo riabbracciare. La donna è inoltre obbligata a parlare con Ruggieri dopo la deposizione di Carmelo, come persona informata dei fatti. Sarà da sola, senza il suo legale.

Azzurra rifiuta di collaborare e Genny le promette di uccidere Ciro Di Marzio dinanzi ai suoi occhi. ‘O Maestrale deve sequestrare il piccolo Simone, figlio del magistrato. L’uomo ha risparmiato però sua moglie e la tiene nascosta in un piccolo rifugio. Federico Maccauro ritiene meglio tenere in segreto la scoperta fatta, così da farla trapelare al momento giusto.

Genny tratta con Ruggieri, suo figlio in cambio della posizione della casa famiglia di Pietro. Ciro dà inizio a una battaglia nelle piazze di spaccio, facendo lanciare una bomba a mano. Tutto viene messo a ferro e fuoco. ‘O Maestrale si rende conto che i rivali sono impegnati in una crociata. Tutti gli uomini di Ciro sono disposti a morire per la causa. Capisce che Genny è destinato a perdere e comprende la scelta di sua moglie.

