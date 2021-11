Chi è Genny Savastano nella realtà: a chi è ispirato

Genny Savastano di Gomorra: a quale personaggio della realtà è ispirato uno dei protagonisti principali della famosa serie tv

Genny Savastano è uno dei protagonisti di Gomorra, la serie targata Sky che ha riscosso un successo planetario, conquistando pubblico e critica a livello nazionale e internazionale. Interpretato dall’attore da Salvatore Esposito, Genny nella serie è il figlio del boss Pietro Savastano, a capo di uno dei clan più importanti di Secondigliano/Scampia, alla periferia nord di Napoli. Gli sceneggiatori di Gomorra, per dare vita ai personaggi, hanno preso spunto dalla vita reale: ecco a chi si ispira la figura di Genny Savastano.

Genny Savastano Gomorra: a chi è ispirato nella realtà

Il personaggio di Gennaro Savastano, in arte Genny, è ispirato a Cosimo Di Lauro, il primogenito di Paolo Di Lauro, boss dell’omonimo clan di Scampia e Secondigliano. Nel corso della latitanza del padre, Cosimo Di Lauro divenne il reggente del clan che controllava il malaffare nei quartieri periferici di Napoli.

Gli sceneggiatori, per dare vita al personaggio di Genny, si sono ispirati sia alla vita di Cosimo Di Lauro che alle sue fattezze fisiche. Gennaro, infatti, indossa spesso indumenti neri: un particolare che lo accomuna con Cosimo, il quale era solito vestirsi di nero.

Quella di Cosimo Di Lauro per gli abiti firmati era una vera e propria passione che contribuì alla nascita di uno dei suoi soprannomi: “The Designer Don“. Nato a Napoli nel 1973, Di Lauro era conosciuto anche con i nomi di “O’ Chiatto” che in napoletano significa “grasso”, e di “Principe Reggente”, in qualità di figlio del boss.

