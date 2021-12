Il lungo viaggio di Gomorra si concluderà venerdì 17 dicembre 2021. Addio a una delle serie TV più amate d’Italia, di certo la produzione televisiva nostrana più famosa al mondo.

Con l’episodio 9 e 10 i fan saluteranno per sempre Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. Le storie di Gomorra – La serie si concluderanno con la quinta stagione. Ecco le anticipazioni del finale di serie.

Gomorra 5 anticipazioni episodio 9

Gennaro Savastano è pronto a partire e lasciarsi tutto alle spalle. Fa dunque pressione sul magistrato Ruggieri, così da scoprire dove si trovi suo figlio Pietrino, portato via dai servizi sociali. Il piccolo è stato affidato a una casa famiglia. Il magistrato dovrà cedere per riavere suo figlio, rapito dal boss di Secondigliano. Ciro e Nunzia, intanto, trovano nuovi alleati disposti ad aiutarli in questa guerra senza quartiere. La posta si è ulteriormente alzata dopo la tragica morte di Sangueblu. Quella degli uomini dell’Immortale è una vera e propria crociata. Non si lotta per il denaro, non solo almeno, si lotta per un ideale.

‘O Maestrale non è più certo di voler seguire Genny. Si è reso conto che Savastano è condannato a perdere questa guerra. Ha capito perché sua moglie, Donna Luciana, lo ha tradito. Dopo averle risparmiato la vita, venendo meno agli ordini del boss, ha raggiunto Ciro Di Marzio nel suo covo. Va da sé che gli rivelerà dettagli fondamentali delle operazioni di Savastano, così da aiutarlo a vincere la guerra.

‘O Munaciello è invece in possesso di un’informazione cruciale. Sa che Luciana è ancora viva ma decide di tacere, per ora. Proverà a sfruttare questa verità scomoda nel miglior modo possibile, così da ottenere più potere possibile da questa drammatica situazione.

Gomorra 5 anticipazioni episodio 10

Nell’ultima puntata di Gomorra 5 Genny si ritroverà costretto a fare quanto richiesto da Ciro. Dovrà partire con l’ormai ex amico e fratello per un ultimo viaggio. I due saranno chiusi in un abitacolo. Da una parte Don Savastano e dall’altra L’Immortale, faccia a faccia per fronteggiare i loro demoni.

