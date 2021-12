Non ci sono molte informazioni su Che Dio ci aiuti 7, una delle fiction Rai più apprezzate degli ultimi anni. È stata però lanciata una vera e propria bomba da Valeria Fabrizi. Ci sarà un addio eccellente e doloroso per i fan.

Chi dovremo salutare in Che Dio ci aiuti 7? Purtroppo gli appassionati della serie dovranno rinunciare a una protagonista amatissima, sul set dalla prima stagione.

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni

Elena Sofia Ricci avrebbe deciso di abbandonare Che Dio ci aiuti 7. La celebre attrice sarebbe pronta a lasciarsi alle spalle Suor Angela definitivamente. A breve avranno inizio le riprese dei nuovi episodi nella città di Assisi e probabilmente le sceneggiature non dovranno più tener conto dell’amatissimo personaggio.

A rivelarlo è Valeria Fabrizi, co-protagonista della serie. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, ha lanciato questa bomba inattesa. Alla domanda sul post Ballando con le stelle l’attrice ha così risposto: “Aspetto di fare la suora. Sembra però che oggi la notizia sia stata pessima. Elena (Sofia Ricci) non vuole più farlo. Era già nell’aria e mi spiace per il pubblico. Prenderanno qualcun’altra. Non sono disperata”.

C’è un po’ d’amarezza in queste parole, forse per la consapevolezza che questo addio, qualora confermato, metterebbe in pericolo il proseguo della fiction. Nessun dubbio sulla settima stagione, alla quale l’attrice parteciperà almeno per le scene d’addio, ma non si può sapere se ci sarà o meno un’ottava stagione. Tutto dipenderà dalla sostituta che verrà individuata e da come il pubblico prenderà questo cambio di registro.

Si potrebbe utilizzare la stessa strategia di Don Matteo, che vede ora come protagonista Raoul Bova invece di Terence Hill. In questo caso l’addio è stato netto e rapido. Che Dio ci aiuti 7 potrebbe proporre un’uscita di scena graduale di Elena Sofia Ricci. È probabile la produzione stia attualmente contrattando proprio per ottenere tale risultato.