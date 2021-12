Pubblicato il tanto atteso trailer ufficiale di Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente. Il primo importante passo verso il nuovo film della saga di J. K. Rowling.

Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente promette spettacolo. Non manca poi molto all’uscita in Italia, anticipata rispetto alla programmazione iniziale. Ecco tutto ciò che sappiamo sul terzo capitolo prequel di Harry Potter.

Animali Fantastici 3 trailer e data d’uscita

Inizialmente la data d’uscita di Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente era stata fissata per il 15 luglio 2022. I fan avrebbero dovuto attendere ancora un bel po’ prima di poter tornare al cinema per un nuovo capitolo della saga di J. K. Rowling. Negli ultimi due anni ci siamo però abituati ai cambi di programma per quanto riguarda i calendari delle case cinematografiche. Solitamente si tratta di rinvii e invece stavolta vi è stato un anticipo. Animali Fantastici 3 arriverà al cinema il 15 aprile 2022, “risparmiando” 3 mesi agli appassionati del franchise.

Facciamo la conoscenza della squadra che aiuterà Silente a sconfiggere Grindelwald. Se lo scontro tra i due è inevitabile e sarà risolutivo, il percorso che ha condotto alla sconfitta del terrore del mondo prima di Voldemort è stato lungo e tortuoso. Tutti dovranno essere pronti alla battaglia, compreso Jakob. Silente ha infatti pensato di dargli una bacchetta, così da non farlo scendere in battaglia impreparato. Molto più spazio verrà inoltre concesso a Theseus Scamander, fino a oggi mostrato unicamente in parte. I protagonisti si ritroveranno a Hogwarts, in questa saga prequel mostrata prevemente. Qui Silente approfitterà di uno dei suoi luoghi più importanti: la stanza delle necessità.

Animali Fantastici 3 trama e cast

Cosa sappiamo della trama di Animali Fantastici 3? Il terzo capitolo della saga di Newt Scamander dovrebbe essere ambientato in un periodo alquanto ampio, che andrà dal 1927 al 1945. Un ventaglio di ben 18 anni, che porterà la Seconda Guerra Mondiale sul grande schermo. Grindelwald aveva annunciato la propria intenzione di sfruttare i conflitti dei “babbani” per i propri interessi nel secondo film.

La maggior parte della trama pare essere ambientata a Rio De Janeiro, in Brasile. Questo non sarà il capitolo conclusivo della saga prequel di Harry Potter, nonostante il 1945 sia un anno ben noto ai fan per la sua importanza. È proprio in quel periodo, infatti, che Silente fronteggia e sconfigge Grindelwald. Nello stesso anno Tom Riddle (Voldemort) termina il proprio percorso di studi a Hogwarts.

In questo film Silente spiegherà i motivi per i quali non può schierarsi apertamente contro l’amico di un tempo. C’è inoltre da scoprire quale sia la realtà dietro il nome di Credence Barebone. È Grindelwald a svelarlo al ragazzo: Aurelius Silente. Non è dato sapere, però, se sia vero o meno. Potrebbe essere una menzogna parte del suo piano. Come detto, la trama non si concluderà qui, essendo previsti anche Animali Fantastici 4 e 5, ancora senza data d’uscita. Va da sé che nei prossimi capitoli ci si avvicinerà sempre più al periodo di Harry Potter, magari mostrando i suoi genitori in azione, così come un giovane Piton e non solo.

Ecco il cast di Animali Fantastici 3:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Jude Law: Albus Silente

Ezra Miller: Credence Barebone / Aurelius Silente

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Katherine Waterston: Tina Goldstein

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Mads Mikkelsesn: Grindelwald