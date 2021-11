Harry Potter return to Hogwarts: la reunion del cast

Siete pronti per una reunion del cast di Harry Potter? Il successo dello speciale di Friends ha spinto HBO a riunire i protagonisti di Harry Potter e la Pietra Filosofale a 20 anni dall’uscita al cinema.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. É questo il titolo ufficiale della reunion del cast del primo capitolo della celebre saga fantasy nata dai romanzi di J. K. Rowling. Uno speciale targato HBO Max che arriverà a breve sui nostri schermi.

Reunion Harry Potter

È ufficiale: il cast protagonista di Harry Potter e la Pietra Filosofale sarà al centro di una reunion su HBO Max. Uno speciale attesissimo dai fan, così come quello di Friends. Un successo assicurato a 20 anni dall’arrivo al cinema dell’ormai film cult, che ha dato il via al franchising cinematografico ispirato ai romanzi di J. K. Rowling.

Spazio ai tre giovani maghetti, Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger, ovvero Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Al loro fianco anche il regista Chris Columbus. Vi saranno però molti altri attori che si alterneranno in questa reunion, ecco chi:

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Gary Oldman: Sirius Black

Imelda Staunton: Dolores Umbridge

Tom Felton: Draco Malfoy

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Alfred Enoch: Dean Thomas

Matthew Lewis: Neville Paciock

Evanna Lynch: Luna Lovegood

Ian Hart: Quirinus Raptor

Dove vedere reunion Harry Potter

La reunion di Harry Potter, return to Hogwarts, sarà un evento di importanza globale. La sua proiezione avverrà in tutto il mondo, così come successo con lo speciale di Friends, trasmesso in Italia da Sky.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts andrà in onda su HBO Max l’1 gennaio 2022. In Italia il servizio streaming non è disponibile. Chiunque voglia vedere la reunion di Harry Potter potrà farlo, probabilmente, attraverso il decoder Sky Q o l’app NOW.

Un’anteprima della reunion di Harry Poter sarà mostrata in esclusiva il 28 novembre in occasione del torneo Harry Potter: Hogwarts Toutnament of Houses, in onda su TBS e Cartoon Network.

