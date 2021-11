Spider-Man: No Way Home trailer: data uscita Italia e trama

L’attesa è finita, sta per arrivare il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home. Un nuovo sguardo a quello che è il film più atteso del 2021, con protagonista Tom Holland.

È ufficiale: sarà pubblicato quest’oggi il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home. Un video che potrebbe regalare sorprese e confermare teorie sul film con Ton Holland e, chi sa, forse anche Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Spider-Man: No Way Home trailer

Il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home sarà pubblicato martedì 16 novembre 2021 alle ore 17.00. L’orario indicato è relativo al fuso orario americano, il che vuol dire che i fan italiani dovranno aspettare la notte tra martedì e mercoledì (2 di notte, circa).

La proiezione speciale avverrà a Los Angeles presso il Regal Sherman Oaks. Sono state annunciate grandi sorprese durante l’evento. Spazio anche ad alcuni attori del film, tra i quali quasi certamente Tom Holland. Non è da escludere che possano fare la propria comparsa Andrew Garfield e Tobey Maguire. I fan se lo aspettano di certo.

Trailer Tomorrow. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/za6t80yX2J — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 15, 2021

Spider-Man: No Way Home uscita Italia

É stato rilasciato un nuovo poster di Spider-Man: No Way Home. In primo piano c’è spazio per il supereroe interpretato da Tom Holland. Al suo fianco c’è Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

È inoltre possibile vedere i tentacoli di Dr. Octopus. Guardando con attenzione, così come nel poster precedente, si può intravedere la figura del Green Goblin, interpretato nuovamente da Willem Dafoe. Lo scatto mostra anche la nuova data d’uscita in Italia. Appuntamento fissato per il 15 dicembre 2021, due giorni prima dell’uscita negli USA:

Spider-Man: No Way Home trama e cast

Tutto è cambiato nella vita di Peter Parker dopo lo scontro con Mysterio. Questi ha proposto al mondo una versione corrotta del loro faccia a faccia conclusivo. In tanti lo ritengono un assassino ma soprattutto il mondo ora conosce la vera identità di Spider-Man.

Il giovane si rivolge a Doctor Strange per fare in modo di risolvere tutto questo, così da tornare a tutelare la propria identità. Lo stregone accetta, nonostante la delicatezza della situazione. Mentre lancia il proprio incantesimo, però, Peter si rende conto che tutto ciò cancellerebbe anche la memoria di MJ, distruggendo la loro relazione. Il suo intervento modifica l’esito finale e genera una situazione altamente pericolosa.

Lo Spidey di quartiere si ritroverà così a viaggiare attraverso il Multiverso, fronteggiando nemici ben noti al pubblico, apprezzati in pellicole precedenti. Spazio a Doctor Octopus, Green Goblin, Electro e non solo.

Ecco il cast di Spider-Man: No Way Home:

Tom Holland

Zendaya

Jacob Batalon

Marisa Tomei

Jon Favreau

Alfred Molina

Willem Dafoe

Jamie Foxx