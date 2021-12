Attesa spasmodica per l’uscita di Spiderman: No Way Home. L’ultimo film della prima trilogia con Tom Holland uscirà a breve. Ecco quando e da che giorno sarà possibile acquistare i biglietti.

Quando esce Spiderman: No Way Home? Ecco le date da segnare sul calendario a tutti i costi. In tutto il mondo la febbre è già esplosa e a breve accadrà anche in Italia.

LEGGI: Spider-Man: No Way Home nuovo trailer del film | data d’uscita

Quando esce Spiderman No Way Home?

Appuntamento al cinema il 15 dicembre 2021 per Spiderman No Way Home. Ecco quando ci sarà la prima in Italia del terzo film della trilogia con protagonista Tom Holland. È uno dei film più attesi dell’anno. Sarà ricco di personaggi amatissimi e i fan sperano di poter vedere anche Tobey Maguire e Andrew Garfield sul grande schermo.

È questo l’atteso spoiler che tutti vorrebbero si realizzasse. Va da sé che i primi in sala correranno meno rischi di vedersi rovinare la sorpresa dai post che riempiranno i social. Per questo motivo c’è da aspettarsi una corsa al biglietto.

LEGGI: Spider Man No Way Home, Tobey Maguire e Andrew Garfield confermati

Prevendita biglietti per Spiderman No Way Home

Non è ancora possibile prenotare il proprio posto al cinema per vedere l’ultima avventura di Peter Parker. La prevendita dei biglietti di Spiderman No Way Home partirà il 6 dicembre 2021 in Italia. A breve sarà dunque possibile prenotare un posto dinanzi al maxischermo per godersi quest’avventura epocale.

Tutti pronti a cliccare il 6 dicembre. I posti saranno esauriti rapidamente, considerando la grande attesa dei fan. In tutto il mondo sono già stati venduti milioni di ticket. Si consiglia di fare il tutto online, per evitare grandi file e soprattutto avere più chance di accaparrarsi un buon posto nel giorno d’uscita del film, il 15 dicembre.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI