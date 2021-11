Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno in Spider Man No Way Home? È la domanda che tutti si pongono da più di un anno. Si pensava di poter ricevere risposta grazie al secondo trailer del film ma aleggiano ancora i dubbi.

Finalmente è però giunta la “conferma”. Dopo le foto leak otteniamo un nuovo dettaglio succulento sulla presenta dei due attori nella pellicola con Tom Holland. Ecco di cosa si tratta.

Spider Man No Way Home Tobey Maguire e Andrew Garfield

Binge Watch This è un profilo molto affidabile quando si tratta di anticipazioni dal mondo delle serie TV e film. Alle sue spalle vi è l’insider Daniel Richtman, garanzia di affidabilità. Questi ha rivelato quale sarà lo screen time di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider Man No Way Home.

Una vera e propria conferma, l’ennesima, della loro presenza nel terzo film MCU dedicato all’uomo ragno. I due attori avranno un totale di 30 minuti, diviso tra loro. Entrambi indosseranno l’iconico costume, offrendo un vero e proprio spettacolo al pubblico di appassionati in sala.

Dinanzi a questa notizia c’è chi ha storto un po’ il naso, desiderando un impatto maggiore sul film da parte degli attori provenienti da altre dimensioni. Non ci si rende conto, però, di quanto di fatto sia enorme questa cifra nell’economia di una pellicola.

Basti pensare che Mysterio ha avuto 21 minuti di screen time in Spider Man Far From Home, pur essendo il villain principale della pellicola. In Avengers: Endgame Captain America ha avuto 30 minuti, Thor 21 minuti e Iron Man 35 minuti. Questo, inoltre, resta comunque un film incentrato su Tom Holland, ed è ricco di personaggi. Mezz’ora, combinata tra i due, sarà più che sufficiente per regalare scene memorabili.

Tobey Maguire and Andrew Garfield will reportedly have a total screen time of about 30 minutes between them, according to @RPK_NEWS1. And yes, both of them will suit up in #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/wCPJMTYcCO — Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 25, 2021