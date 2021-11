Hawkeye: episodi, cast e trama della serie TV

A partire da martedì 24 novembre 2021 sono disponibili i primi due episodi di Hawkeye, nuova serie TV Marvel. Un’aggiunta decisamente interessante al catalogo di Disney+.

Ancora un prodotto per il piccolo schermo, lanciato dopo gli enormi successi ottenuti da titoli come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If…? Svariati altri ne arriveranno, come già annunciato. Alla base della trama vi è una serie a fumetti premiata, scritta da Matt Fraction e disegnata da David Aja.

LEGGI: Disney Plus Day: tutti gli annunci Marvel | Agatha Harkness | Echo | Ironheart

Hawkeye trama

Una serie a tema natalizio, o quasi. Una fuga inaspettata per le vacanze, che vede Clint Barton, ormai ex Avengers, impegnato a tornare a casa. Qualcosa che sembra molto semplice e invece non lo è. C’è chi a New York lo vuole morto e il motivo è da ricercare nel suo periodo post blip, quando divenne un vero e proprio vendicatore mascherato. In Avengers: Endgame vediamo Vedova Nera raggiungerlo per spiegargli il piano per riportare tutti indietro. Lo trova alle prese con lo sgominare l’ennesima banda. Una trafila di missioni suicide aveva preso il posto della sua normale vita.

Un prezzo da pagare per quel passato non tanto lontano. Tornare in tempo dalla propria famiglia non sarà facile ma al suo fianco ci sarà Kate Bishop pronta a dargli una mano. Lei è un’arciera provetta e si impone per diventare la sua allieva, nonostante Barton non voglia di certo una discendenza professionale. Lei però sogna di diventare una supereroina e i due ritrovano costretto a collaborare.

LEGGI: Bohemian Rhapsody: le canzoni del film dei Queen

Hawkeye cast

Un elemento importante del cast è rappresentato da Yelena, sorella di Vedova Nera, interpretata da Florence Pugh. Nel finale di Black Widow vediamo la combattente scoprire l’identità dell’uomo per il quale sua sorella ha perso la vita. Ci sarà un confron tra i due e non è dato sapere se sarà amicale o meno. Lo show introdurrà anche il personaggio di Echo, interpretato da Alaqua Cox, che avrà poi una serie tutta sua.

Ecco il cast di Hawkeye:

Jeremy Renner: Clint Barton / Hawkeye

Hailee Steinfeld: Kate Bishop

Vera Farmiga: Eleanor Bishop

Florence Pugh: Yelena / Vedova Nera

Fra Fee: Kazimierz Kazimierczak / Clown

Tony Dalton: Jack Duquesne / Spadaccino

Zahn McClarnon: William Lopez

Alaqua Cox: Echo

LEGGI: Chi è Zerocalcare: libri personaggi di Michele Rech da Secco a Sarah

Hawkeye episodi

Dove trova spazio questa serie TV nell’universo Marvel? Qual è l’ambientazione cronologica rispetto a ciò che abbiamo già visto e ciò che arriverà tra film e serie. Il regista Rhys Thomas ha spiegato come il tutto si svolga due anni dopo Avengers: Endgame. Si tratta quindi di Natale 2025

Martedì 24 novembre 2021 sono stati pubblicati su Disney+ soltanto i primi due episodi di Hawkeye. La serie sarà composta da sei puntate, disponibili in streaming ogni mercoledì fino al 22 dicembre.

Episodio 1 – 24 novembre 2021

Episodio 2 – 24 novembre 2021

Episodio 3 – 1 dicembre 2021

Episodio 4 – 8 dicembre 2021

Episodio 5 – 15 dicembre 2021

Episodio 6 – 22 dicembre 2021

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI