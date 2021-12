Nathaly Caldonazzo chirurgia: prima e dopo

Nathaly Caldonazzo, com’era prima e com’è diventata oggi la prossima concorrente del GF Vip: vediamo com’è cambiata nel tempo e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Novità in vista nella casa del GF Vip: questa sera faranno il loro ingresso nel programma ben tre concorrenti nuovi, tra cui anche la showgirl romana Nathaly Caldonazzo. Scopriamo com’è cambiata nel tempo la donna, vedendo com’era prima e com’è oggi e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Nathaly Caldonazzo prima

Sono passati ormai parecchi anni dagli esordi in televisione di Nathaly Caldonazzo. Da giovane inizia a lavorare come modella, poi esordisce in televisione come ballerina, diventando famosa negli anni ’90 per la sua relazione con lo storico attore comico Massimo Troisi.

La donna, dopo gli esordi come ballerina, si afferma per alcuni ruoli in fiction di successo come Positano e Centovetrine, e arricchisce la propria carriera lavorando moltissimo anche nel teatro. Negli ultimi anni Nathaly sta diventando una presenza fissa nei reality, partecipando prima a Temptation Island Vip nel 2019 con l’ex fidanzato Andrea Ippoliti e ora al Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo oggi

La donna oggi ha 51 anni e conserva il proprio aspetto fresco e giovanile, nonostante i segni del tempo siano comunque evidenti. Nathaly è cambiata moltissimo con lo scorrere degli anni, ma non ha mai parlato apertamente di essere ricorsa a interventi di chirurgia estetica. In molti hanno notato alcuni cambiamenti che potrebbero essere artificiali sia sul viso che al seno, ma in realtà non è chiaro se la donna sia effettivamente ricorsa alla chirurgia estetica.

I cambiamenti di Nathaly potrebbero essere dovuti quindi solo al tempo che passa, non per forza alle mani dei chirurghi. Ad ogni modo, da stasera rivedremo la showgirl in televisione impegnata nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.

