Carmen Russo chirurgia: prima e dopo FOTO

Carmen Russo, com’è cambiata negli anni la famosa showgirl e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta: vediamo tutti i cambiamenti.

Tra le protagoniste del GF Vip 2021 c’è anche la nota showgirl Carmen Russo, un volto famosissimo della televisione italiana che vanta esperienze come ballerine, attrice e insegnante di danza. Dagli esordi negli anni ’80 ad oggi è passato tantissimo tempo e ovviamente la donna è cambiata tantissimo. Tra trasformazioni naturali e ricorsi alla chirurgia estetica, vediamo com’è cambiata negli anni Carmen Russo.

Carmen Russo prima

Gli esordi nel mondo dello spettacolo di Carmen Russo risalgono agli anni ’80, quando da ragazza poco più che ventenne si presentava una folta chioma rossa, presto tagliata via. I cambi di look sono da subito una cifra di riconoscimento della donna, che dai lunghi capelli rossi passa al mullet e al biondo degli anni ’80.

I cambiamenti naturali però si sono presto accompagnati a quelli artificiali, con Carmen Russo che non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica per alleviare i segni del tempo, soprattutto sul viso. Se uno rallenta il passare del tempo perché no? La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti”: così dichiarava, qualche anno fa, la donna in un’intervista a Vieni da me.

Carmen Russo oggi

Oggi la showgirl ha 61 anni e mantiene ancora un aspetto molto giovanile. I ritocchi estetici sono stati mirati soprattutto all’eliminazione delle rughe e dei segni dell’età, accompagnati dall’uso frequente di creme e idratanti volti a conservare il suo viso.

Carmen Russo non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia e i ritocchi cui si è sottoposta sono ben evidenti, ma non danno un senso di esagerazione come spesso può accadere quando si esagera con la chirurgia.

