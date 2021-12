Nel corso della puntata del GF Vip di venerdì 10 dicembre Alfonso Signorini mostra ad Alex Belli le foto della moglie Delia Duran che bacia un altro. La reazione

Alex Belli e Soleil Sorge sono i concorrenti più in vista del GF Vip. Protagonisti anche della puntata di venerdì 10 dicembre con la loro amicizia da “chimica artistica”, si sono ritrovati a parlare del loro rapporto incalzati da Alfonso Signorini. Entrambi, come sempre, non si sono sbilanciati sul loro presunto amore. Soleil ha affermato che Alex Belli ama sua moglie Delia e anche lei ma in modo diverso. L’attore la ama come amica. Lo stesso attore di CentoVetrine lo ha confermato. Gli animi dei due concorrenti si sono scaldati in diretta quando Alfonso Signorini ha mostrato ad Alex Belli, isolato in salotto, di commentare delle foto shock: la moglie Delia Duran bacia un altro in un ristorante milanese!

La reazione di Alex Belli al bacio di Delia ad un altro

“A volte ti interroghi su cosa accade fuori” inizia cosi Alfonso Signorini per indorare la pillola. Poi mostra al concorrente del GF Vip le prime foto: Delia e l’uomo, che Belli non conosce, in compagnia a tavola. Belli intuisce subito che ci sono altre foto: “Alfonso dai mostrami altri scatti se ci sono” chiede all’attore e Alfonso lo accontenta. Appena vede le foto della moglie Alex Belli ha una reazione folle e non crede ai baci: “ci vuole altro per ingelosirmi” commenta sprezzante.

Poi le dichiarazioni forti e l’appello, stizzito alla moglie Delia Duran “Fai questo fake gossip, io vivo qua la mia realtà sono vero vieni e apri il tuo cuore. Ti conosco bene apri il tuo cuore se sei vera vinci”. Poi l’affondo “i baci di Delia Duran non mi fanno né caldo né freddo! L’affetto che ho per Soleil va oltre tutto questo è vero! Mia moglie venga al GF Vip per capire”. Ad Adriana Volpe che lo ha accusato di aver tradito sotto le coperte la moglie Delia con Soleil, Alex Belli ha negato dicendo “è molto più casto di ciò che pensate ed è vero!”. Sonia Bruganelli invece crede che i baci di Delia Duran siano veri.

Le parole di Soleil sul bacio di Delia

“Non ho niente da nascondere, stiamo testimoniando una cosa bella. Non ci stiamo insultando, ci stiamo semplicemente amando”. Alfonso Signorini chiude il blocco sottolineando come prima o poi Delia Duran arriverà. Successivamente Soleil e Alex si confrontano con l’attore che ripete più volte di odiare queste cose e di non condividere quanto fatto dalla moglie. Soleil incalza: “Tu hai sempre parlato chiaramente, lui non viene qui a confrontarti”. La donna sostiene che sia una cosa squallida se si trattasse di provocazione: “Sono cose totalmente diverse rispetto a quello che facciamo noi”.

Infine la sfida scherzosa di Soleil: “Vuoi vedere davvero come si bacia? Guarda la Turandot“, ricordando il bacio tra lei e Alex Belli che ha scatenato la reazione infastidita della moglie Delia. Anche i concorrenti della Casa commentano le foto, ma a chiudere la discussione è Soleil “Vorrei rispondere perché ha ferito un amico, ma ho più classe di Delia e non cado in queste provocazioni”.

