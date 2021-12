La moglie di Alex Belli nelle foto esclusive di Whoopse bacia appassionatamente un altro uomo. Chi è il misterioso amante

Delia Duran, moglie di Alex Belli (Alex Belli | chi è la moglie | ex moglie | età | figli) attrice di origini venezuelane è stata immortalata in atteggiamenti inequivocabili mentre baciava un altro uomo. Lo scoop del bacio è di “Whoopse”. Nelle foto postate su Instagram dal noto portale di Gossip c’è poco da interpretare: Delia è in compagnia di un uomo all’interno di un ristorante milanese che si chiama il “El Carnicero” e si scambiano bollenti effusioni per poi uscire insieme dal locale. Chi è l’uomo che bacia Delia Duran (Delia Duran prima e dopo), chi è il presunto amante?

Chi è l’uomo che ha baciato Delia Duran

Secondo indiscrezioni, al momento non confermate, si tratterebbe di Carlo Cuozzo. Età 24 anni, di origini napoletane, l’uomo che Delia Duran avrebbe baciato appassionatamente in un ristorante Napoletano sarebbe un imprenditore. Di lavoro Carlo Cuozzo, insieme ad un socio, si occupa di un’agenzia di social media marketing per privati ed aziende. vive a Sofia, in Bulgaria, ma ieri sera, come rivelato nelle sue Instagram story secondo fonti Twitter, si trovava a Milano. È Carlo Cuozzo l’uomo che Delia Duran ha baciato? Un indizio c’è ha attivato la privacy del suo profilo Instagram e tra i seguaci c’è proprio la bella Delia Duran.

