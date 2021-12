Alessandro Borghi chi è la fidanzata: età e instagram

Alessandro Borghi, chi è la fidanzata dell’attore di Suburra: scopriamo tutto quanto su di lei, dalla sua sfera privata a cosa fa nella vita.

Alessandro Borghi è uno degli attori più celebri della scena attuale italiana. Tanti i ruoli di spicco, tra cui quello di Aureliano prima nel film, poi nella famosa serie Netflix Suburra, che ha legato indissolubilmente l’attore a quel personaggio. Conosciamo però qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale dell’attore di Suburra: Alessandro Borghi infatti di recente è uscito allo scoperto presentando al red parte di Venezia la sua fidanzata, Irene Forti. Un colpo di scena, visto che l’attore è solitamente sempre riservato e molto restio a condividere i dettagli della sua vita privata. Vediamo dunque chi è la donna che ha saputo conquistare il cuore di Borghi.

LEGGI: Gomorra 5 come è finita la serie: Genny e Ciro fino alla fine

Alessandro Borghi, chi è la fidanzata

Irene Forti ha conquistato l’attenzione sul red carpet del film È stata la mano di Dio di Sorrentino a Venezia. La donna si è presentata con Alessandro Borghi, facendo di fatto la prima uscita di coppia insieme. Sappiamo molto poco su di lei, come detto l’attore di Suburra ama mantenere la propria riservatezza e condivide ben pochi dettagli della sua vita privata. Di Irene sappiamo che è una modella, si è laureata in Economia Aziendale alla Luiss, specializzandosi in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale e ha intrapreso così la carriera da manager, facendo la spola tra Roma e Londra.

Ben poco si sa della vita di coppia dei due, ma la loro relazione viaggia a gonfie vele, infatti secondo le indiscrezioni i due già convivono e sono stati spesso paparazzati insieme. In attesa di riuscire a conoscere qualche dettaglio in più sulla modella che ha conquistato l’attore di Suburra, la cosa sicura è che il cuore di Borghi appartiene a Irene Forti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI