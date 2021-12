Grande Fratello VIP chi ha deciso di uscire: altro addio a sorpresa

Da dicembre a marzo, il Grande Fratello VIP prosegue e così i concorrenti hanno deciso se restare o abbandonare il gioco. Scopriamo chi ha deciso di uscire

Il Grande Fratello VIP si conclude il 14 marzo e non più a dicembre come detto ai primi concorrenti. Per questo la produzione ha dato la possibilità a coloro che sono entrati fin dal primo giorno di decidere se restare o uscire dalla Casa. Anche questa volta, dopo Francesca Cipriani, un altro addio a sorpresa che ha commosso tutti.

Grande Fratello VIP chi ha deciso di lasciare la Casa

È Aldo Montano il VIP che ha deciso di uscire dalla Casa del Grande Fratello VIP. La sua decisione era nell’aria da tempo e già in numerose occasioni aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il reality show. L’olimpionico voleva tornare a casa dalla moglie e dai figli per poter vivere nuovamente la famiglia e vedere la crescita del piccolo Mario, nato a marzo. Dopo aver ascoltato Manila Nazzaro, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Davide Silvestri e Jessica Selassiè, è stato il turno di Aldo Montano.

Tutti gli altri VIP hanno deciso di continuare l’avventura al Grande Fratello VIP, mentre l’atleta ha deciso di uscire. Il ritorno nella Casa da parte degli altri concorrenti, con l’assenza di Aldo Montano, ha fatto scoppiare in lacrime Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, le due persone con cui aveva legato di più. Proprio per questo Alfonso Signorini ha permesso ai due VIP, insieme a Katia Ricciarelli, di incontrare Aldo Montano nella mistery room. Tanta commozione tra i quattro che si sono stretti in un forte abbraccio con la promessa di rivedersi al termine dell’avventura al Grande Fratello VIP

Aldo Montano ha deciso di lasciare la Casa per l’amore della famiglia ricevendo una standing ovation dal pubblico presente in studio. Si chiude così il percorso dello schermidore, tra i preferiti nella Casa e dal pubblico.

