Me contro Te: chi sono e patrimonio

Me contro Te: chi sono quanto guadagnano Luì e Sofi, gli idoli dei bambini su YouTube e al cinema? Tutti i dettagli.

Luì e Sofì sono diventati praticamente delle star, ottenendo un successo strepitoso su YouTube e arrivando anche al cinema. Andiamo a scoprire chi sono dunque i due idoli dei bambini e quanto guadagnano con la loro attività.

Me contro te: chi sono Luì e Sofi

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono entrambi originari di Palermo, classe 1992 lui, 1997 lei. I due hanno ottenuto un successo strepitoso facendo i video su YouTube, riuscendo a ottenere un successo incredibile tramite i bambini, cui offrono diversi contenuti, da buffe sfide e canzoni e parodie. I due sono una coppia affiatatissima sul lavoro, ma anche nella vita reale. Il loro primo video risale all’ormai lontano 2014, col titolo Il primo video di Luì e Sofi.

Me contro te: quanto guadagnano

Il successo ottenuto dalla coppia è incredibile: dai video su YouTube sono passati anche al cinema, dove hanno continuato sulla scia del loro successo. I guadagni dei due sono ovviamente variabili, dipendono dal successo dei loro lavori. Se le cifre guadagnate su YouTube sono difficilmente quantificabili, sappiamo che il loro film, La vendetta del Signor S, ha intascato quasi 10 milioni di euro al botteghino, una cifra enorme considerando anche gli introiti derivanti dalla vendita dei DVD e dal merchandising.

Tantissimi quindi i guadagni dei due, con l’approdo al cinema che ha allargato tantissimo i loro orizzonti. Oltre alla monetizzazione dei video su YouTube, Luì e Sofì guadagnano tantissimo anche dalla sponsorizzazione di altri prodotti, come il materiale scolastico per bambini o le uova di Pasqua, per citarne alcuni. I due hanno costruito insomma un vero e proprio impero e il loro successo continua a crescere a vista d’occhio.

