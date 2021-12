Chi è Luigi di uomini e donne del Trono Over conteso da Marika ed Elena

Uomini e Donne, chi è il cavaliere del trono over Luigi, conteso dalle due dame Marika ed Elena: scopriamo tutto su di lui.

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è Luigi, il cavaliere che sta facendo breccia nel cuore di Elena e Marika, nonostante sia entrato da poco all’interno del dating show. Scopriamo tutto ciò che sappiamo su di lui e sulla sua storia con le due dame del trono over.

Uomini e Donne, chi è Luigi

Non sappiamo moltissimo di Luigi, che da poco è entrato nel parterre di Uomini e Donne. Impareremo sicuramente a conoscerlo meglio più avanti, anche se tra poco il programma andrà in pausa, quindi bisognerà aspettare la fine delle festività natalizie per scoprire qualcosa in più. Sappiamo comunque che Luigi è napoletano e che ha dei figli, ciò presuppone che potrebbe essere stato sposato nella sua vita, o comunque ha avuto una storia molto importante alle spalle.

All’interno del programma, il cavaliere ha già fatto breccia nel cuore di ben due dame. La prima è Elena, anche lei napoletana e con una buona dose di ammiratori. La donna ha infatti attratto sia Armando Incarnato che Diego, ma è anche già uscita con Luigi, nel tentativo di capire chi può essere il cavaliere più adatto a lei.

L’altra dama che ha stregato Luigi è Marika, con cui il cavaliere vuole tentare un approccio dopo il primo flirt con Elena. Marika Geraci è originaria di Palermo e nella sua avventura a Uomini e Donne ha tentato la conoscenza di Armando e di Marcello, ma ora per lei potrebbe esserci un nuovo tentativo con Luigi. Vedremo meglio dunque dopo le feste come andrà il percorso di Luigi all’interno di Uomini e Donne.

