Chi ha vinto All Together Now 2021: il vincitore che non ti aspetti

Tanta emozione nell’ultima puntata di All Together Now 2021. Scopriamo chi ha vinto la finale e ha conquistato i 100 mila euro del montepremi

Sette finalisti in lizza per conquistare 100 mila euro e l’opportunità di incidere una cover che verrà passata in radio. Dopo tre manche Giacomo Voli ha vinto All Together Now 2021 battendo nella superfinalissima Vincenzo Cantiello, il favorito dai pronostici. Terzo posto per Carola Campagna (con tanto di proposta di matrimonio finale da parte del ragazzo). Ripercorriamo cosa è successo durante la puntata finale.

LEGGI ANCHE: Chi è Vincenzo Cantiello di All Together Now: età, instagram, carriera

La prima manche della finale di All Together Now 2021

I sette finalisti si sono esibiti nella prima manche esibendosi davanti al Muro e la giuria. Michelangelo Falcone ha cantato “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro e ha ottenuto 82 punti, Carola Campagna ha scelto “Somewhere” di Barbra Streisand e ha raggiunto i 100 punti. “Sicily” di Pino Daniele è la canzone proposta da Samir Abass e ottiene 92 punti.

La quarta concorrente ad esibirsi è stata Michelle Perera con “I believe I can fly” di R. Kelly e conquista i 100 punti. Tocca a Jalisse Bascià con “Spalle al muro” di Renato Zero che arriva solo a 70 punti. Vincenzo Cantiello ha proposto “Come foglie” di Malika Ayane e ottiene 88 punti. Ha chiuso la manche Giacomo Voli con Sweet Child O’ Mine dei Guns’N’Roses e conquistando i 100 punti. Ad essere eliminata dalla finale è Jalisse Bascià.

La sfida a coppie nella seconda manche

La seconda manche si svolge a coppie. Carola Campagna decide di sfidare Samir Abass e supera il turno. Ad essere eliminato è Samir Abass che ottiene 90 punti con “Beautiful” di Christina Aguilera. Troppo pochi per battere Carola Campagna che con “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini ottiene 97 punti.

Michelle Perera ha vinto il premio Wind-Tre, main sponsor del programma, di 15.000 euro e ha deciso così di sfidare Giacomo Voli. La ragazza ha cantato “Love on top” di Beyoncé conquistando 86 punti, mentre lo sfidante “Nessun dorma” di Giacomo Puccini raggiungendo i 100 punti. Ad essere eliminata è così Michelle Perera.

Nella terza e ultima sfida si sono affrontati Vincenzo Cantiello e Michelangelo Falcone. Il primo ha proposto “I’ve Nothing” di Whitney Houston ottenendo 100 punti, mentre lo sfidante ha scelto “Polvere da sparo” di Gaudiano conquistando 94 punti. Non bastano per battere Cantiello, ad essere eliminato è Michelangelo Falcone.

La sfida finale a tre

Carola Campagna, Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello sono i tre concorrenti che si sfidano per conquistare la vittoria finale. La prima ad esibirsi è stata Carola Campagna in duetto con il giudice Francesco Renga per cantare “Arriverà” di Modà ed Emma Marrone. Giacomo Voli ha invece cantato “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper in coppia con Anna Tatangelo. Infine Vincenzo Cantiello e Rita Pavone hanno cantato “Gimme some lovin'” dei The Blues Brothers. Ad essere eliminata è Carola Campagna.

Nella superfinale Giacomo Voli ha cantato “Somebody to love” dei Queen, la prima canzone portata ad All Together Now. Vincenzo Cantiello ha invece scelto “Toxic” di Britney Spears, la canzone che gli ha permesso di mostrare un registro diverso. A vincere All Together Now 2021 è Giacomo Voli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI