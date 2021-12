Blanco in concerto, date tour 2022: prezzi biglietti

Blanco ha annunciato le date del suo tour nel 2022: scopriamo tutti i dettagli e come poter acquistare i biglietti.

È stato l’artista rivelazione del 2021 e ora è pronto a prendersi la scena anche nel 2022. Quello che sta per iniziare sarà un anno molto importante per Blanco, che proverà l’esperienza al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood e sarà protagonista del tour che porterà il suo album Blu Celeste in giro per l’Italia. Il primo CD di Blanco è stato una vera e propria rivelazione, un successo incredibile che ha consacrato uno degli astri nascenti della musica italiana, con brani di assoluto successo come Notti in bianco e Ladro di fiori. Vediamo dunque le date del Blu Celeste Tour 2022 e tutte le informazioni utili per comprare i biglietti per assistere ai concerti.

Blanco, le date del tour nel 2022

Dal 3 aprile 2022 al 19 maggio, Blanco porterà la sua musica in giro per alcuni dei più importanti club d’Italia. Il tour prenderà il via a più di un mese di distanza dall’esperienza sanremese e si prospetta già come uno degli eventi più attesi dal pubblico italiano. Queste, nel dettaglio, le date e le location dei vari concerti del tour:

Domenica 3 aprile 2022 – Padova, Geox

Mercoledì 6 aprile 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 10 aprile 2022 – Roma, Atlantico

Mercoledì 13 aprile 2022 – Torino, Teatro Concordia

Mercoledì 4 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Domenica 8 maggio 2022 – Bologna, Estragon

Venerdì 13 maggio 2022 – Brescia, Morato

Giovedì 19 maggio 2022 – Napoli, Casa della Musica

I biglietti per assistere ai concerti saranno in vendita a partire dalle 14:00 di martedì 21 dicembre tramite il sito di TicketOne, mentre saranno acquistabili anche fisicamente nei punti vendita autorizzati a partire dalle 14:00 di lunedì 27 dicembre. Sul sito del rivenditore saranno indicati i prezzi e tutti i dettagli dell’acquisto dei biglietti.

