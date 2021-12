Vasco Rossi in concerto a Napoli 7 giugno 2022: prezzi biglietti

Vasco Rossi sarà in concerto il 7 giugno 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: scopriamo tutti i dettagli e come acquistare i biglietti.

Vasco Rossi è pronto a incendiare Napoli. Quest’estate l’artista sarà in giro per l’Italia per una serie di concerto evento che toccheranno Trento, Imola, Milano, Firenze e Roma. Tra queste, ci sarà anche Napoli tra le tappe del Vasco Live 2022, con l’artista che ha inserito una data nel capoluogo partenopeo il 7 giugno, tra la tappa di Firenze e il doppio finale al Circo Massimo a Roma. Scopriamo tutti i dettagli sul concerto di Napoli e come acquistare i biglietti per assistere all’evento di questa estate nel capoluogo campano.

Vasco Rossi in concerto a Napoli: i dettagli

Il concerto è previsto per il 7 giugno 2022 è rientra nel tour Vasco Live, che vedrà Vasco Rossi esibirsi nei più grandi successi della sua carriera in splendide location in tutta Italia. Alle date originali, riprogrammate tra maggio e giugno 2022, è stata aggiunta anche la tappa di Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. I biglietti sono acquistabili tramite il circuito TicketOne, sul sito o fisicamente tramite rivenditori ufficiali. Stando alle norme attualmente in vigore, per assistere all’evento servirà il Super Green Pass. Non basterà quindi il semplice tampone, ma bisognerà essere o guariti dal Covid o aver completate il ciclo vaccinale. Queste disposizioni, comunque, possono essere soggette a variazioni e quindi vanno sempre seguite le comunicazioni ufficiali per non avere dubbi in merito.

Per quanto riguarda i biglietti, i prezzi vanno dai 41,40 euro della Curva A fino agli 80,50 della Tribuna gold. Questi i prezzi dei biglietti nel dettaglio:

Prato gold 69 euro

Prato 59,80 euro

Tribuna gold numerata 80,50 euro

Secondo settore numerato 74,75 euro

Distinti inferiori numerati 59,80 euro

Distinti superiori non numerati 52,90 euro

Tribuna ospiti non numerata 52,90 euro

Curva A non numerata 41,40 euro.

