Madame in concerto a Courmayeur e Alghero: prezzi biglietti

Madame anticiperà il proprio tour previsto nel 2022 con due concerti speciali, che si terranno a Courmayer e ad Alghero: scopriamo tutti i dettagli.

Il 2021 è stato l’anno della consacrazione per Madame, che lanciatissima dalla partecipazione al Festival di Sanremo ha pubblicato il suo primo disco, che si è rivelato un grandissimo successo. La giovane artista tornerà protagonista nel 2022 con un tour che la vedrà protagonista nei club di tutta Italia nel maggio 2022, ma prima la cantante si esibirà in due concerti prima della fine dell’anno che di fatto anticipano il tour. Scopriamo tutti i dettagli.

Madame, i concerti prima del tour

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 28 e 30 dicembre. Madame si esibirà prima a Courmayer, una delle località invernali più rinomate d’Italia e tra le mete preferite per le vacanze natalizie, poi ad Alghero, in Sardegna. Per quanto riguarda il primo concerto, i biglietti sono in vendita tramite il circuito di TicketOne, mentre per il secondo l’ingresso è libero. Madame si esibirò al Courmayer Sport Center e alla Banchina Dogana del porto di Alghero.

Ricordiamo che, stando alle misure attualmente in vigore, per assistere ai concerti è necessario il super Green Pass, ottenibile solo con l’avvenuta guarigione dal Covid o col completamento del ciclo vaccinale. Indicazioni più precise saranno fornite sulle pagine ufficiali degli eventi.

Madame, il tour del 2022

Dopo questi due concerti, Madame tornerà protagonista col suo tour nel maggio 2022, che va a recuperare le date originariamente previste per dicembre 2021. Vediamo dunque nel dettaglio le date del tour di Madame:

3 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO

(recupero data del 19 dicembre 2021)

(recupero data del 19 dicembre 2021) 4 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO

(recupero data del 20 dicembre 2021)

(recupero data del 20 dicembre 2021) 9 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL , FIRENZE

(recupero data del 6 dicembre 2021)

(recupero data del 6 dicembre 2021) 10 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL, FIRENZE

12 MAGGIO 2022 ALCATRAZ , MILANO

14 MAGGIO 2022 TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica) 17 MAGGIO 2022 TEATRO DELLA CONCORDIA , TORINO

(recupero data del 16 dicembre 2021)

(recupero data del 16 dicembre 2021) 26 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA

(recupero data del 3 dicembre 2021)

(recupero data del 3 dicembre 2021) 27 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA

(recupero data del 4 dicembre 2021)

