Mercoledì 22 dicembre 2021 si è conclusa la seconda stagione di Mare Fuori con il doppio appuntamento con gli episodi Il colpevole d’innocenza e Il punto di rottura.

Cos’è accaduto nel finale di Mare Fuori 2? Scopriamo insieme come si sono concluse le vicende dei protagonisti. Ecco tutto ciò che dovreste sapere e qualche info sulla terza stagione.

Mare Fuori 2 come è finito

Episodio 11

Carmine attacca Tano ma poi ci ripensa. Si ferma appena in tempo, prima dell’arrivo di Filippo e Massimo. Il comandante sa che è stato Totò a uccidere Nina. Per questo si trova in isolamento, avendo ormai capito che i suoi genitori hanno ritrattato il suo alibi.

Paola ha trascorso la serata da Massimo e Lorenzo è stanco. Lei dorme sul divano, una volta tornata a casa e lui la lascia il giorno dopo. Con un flashback scopriamo che Mimmo, al servizio di Don Salvatore Ricci, è stato mandato nell’istituto con il chiaro intento di far evadere Edoardo. Il ragazzo però fa il doppio gioco e racconta tutto a Wanda Di Salvo.

Tano, uscito dall’isolamento, affronta Edoardo faccia a faccia. Massimo, invece, porta Carmine da Totò, che in lacrime chiede perdono. Gemma ha sfruttato il proprio permesso per incontrare sua sorella. Intravede Fabio alla stazione. Lo rivede alla finestra una volta tornata a casa. Alla fine hanno modo di parlarsi e lui le chiede perdono. Lei decide di credergli e tornano insieme.

Naditza ha seguito le indicazioni dei genitori, optando per il matrimonio combinato. Filippo non ha modo di fermarla e si dispera profondamente. Filippo e Carmine, aiutati da Pino, evadono al posto di Edoardo a bordo di un furgone della lavanderia. Wanda, intanto, dopo il confronto con Mimmo, fa uccidere alcuni membri del clan Ricci.

Episodio 12

Edoardo è furioso con Pino per avergli impedito la fuga e tra i due scoppia una rissa. Mimmo approfitta dei ciò per parlare con Wanda, dicendole che a bordo del furgone c’è suo figlio Carmine. I suoi uomini, però, hanno già crivellato di colpi il mezzo, facendolo ribaltare. Lei riesce a fermarli appena in tempo. Carmine e Filippo sono vivi e scappano rubando un’auto.

Lino porta Sasà all’udienza ma prima gli mostra il luogo dell’incidente. Spera di smuovere qualcosa in lui. Durante l’udienza Sasà racconta d’aver costretto Erika ad avere un rapporto, distruggendo sua madre che lo riteneva innocente. Fabio, intanto, picchia nuovamente Gemma, che ha in testa Gianni. Questi la accoglie a casa sua, notando i lividi. Filippo raggiunge Naditza durante le nozze, riuscendo a portarla via con l’aiuto di Carmine. Massimo e Paola, intanto, non riescono a raggiungerli in tempo e finiscono per fare l’amore a casa di lei. Di Salvo si fa arrestare, infine, consentendo ai due amici di scappare insieme. Gianni decide di affrontare Fabio, che nello scontro cade dal balcone e finisce sulla scogliera, morendo sul colpo. Massimo, intanto, rivede finalmente Consuelo e suo figlio Pietro.

Rosa Ricci, sorella di Ciro, entra nel carcere e avverte Edoardo del tradimento di Mimmo. L’obiettivo della giovane è quello di vendicare il fratello. Per questo mette gli occhi su Carmine. Totò viene trasferito e saluta per l’ultima volta l’amico Edoardo, che insieme a Milos medita vendetta contro Mimmo. Tanto, intanto, si riappacifica con i suoi genitori. Pino è sempre più innamorato di Kubra, mentre la fuga d’amore di Filippo e Naditza continua. Paola, infine, consente a Carmine di vedere sua figlia in cella.

Mare Fuori 3 anticipazioni

Mare Fuori 3 si farà. La terza stagione dell’apprezzata serie Rai è già in fase di scrittura da parte del team creativo, composto da Cristiana Farina e Maurizio Careddu. Nuove trame in lavorazione e produzione invece alla ricerca di nuovi volti da introdurre. Attori e comparse principalmente del territorio napoletano. Quando potremo vedere la terza stagione di Mare Fuori? I nuovi episodi potrebbero arrivare sulla Rai nella primavera 2022.