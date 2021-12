Natale è ormai a un passo e la programmazione per la parte finale di dicembre si trasforma. Una valanga di film Disney da non perdere, da recuperare e rivedere.

Nei prossimi giorni, da Natale a Capodanno e fino all’Epifania, i fan Disney avranno titoli in abbondanza da poter gustare in chiaro. Ecco una guida TV specifica per questi classici e non solo.

LEGGI: Emily in Paris, scopri la Parigi della serie: dove innamorarsi e far festa

Film Disney Natale 2021: guida TV

Sabato 25 dicembre – Coco (Rai 3, 21.20) : Miguel è un giovane aspirante musicista, cresciuto in una famiglia che ha di fatto bandito la musica. Si ritiene che questa abbia segnato la rovina di un’antenata. È tutto legato all’innominabile bisnonno, svanito nel nulla per inseguire i propri sogni di gloria, armato di canzoni e chitarra. Miguel crede d’aver scoperto la sua identità e per puro caso si ritroverà nell’oltretomba per incontrarlo.

: Miguel è un giovane aspirante musicista, cresciuto in una famiglia che ha di fatto bandito la musica. Si ritiene che questa abbia segnato la rovina di un’antenata. È tutto legato all’innominabile bisnonno, svanito nel nulla per inseguire i propri sogni di gloria, armato di canzoni e chitarra. Miguel crede d’aver scoperto la sua identità e per puro caso si ritroverà nell’oltretomba per incontrarlo. Domenica 26 dicembre – Maleficent – Signora del Male (Rai 1, 21.20) : sequel della nuova versione della storia di Malefica, ben nota per essere la villain de la Bella Addormentata. Aurora è ormai cresciuta e il suo matrimonio e incoronazione sono imminenti. La regina Ingrith riesce a risvegliare in Malefica il suo lato peggiore, mettendo a rischio la pace nella brughiera, ma soprattutto il rapporto tra le due protagoniste.

: sequel della nuova versione della storia di Malefica, ben nota per essere la villain de la Bella Addormentata. Aurora è ormai cresciuta e il suo matrimonio e incoronazione sono imminenti. La regina Ingrith riesce a risvegliare in Malefica il suo lato peggiore, mettendo a rischio la pace nella brughiera, ma soprattutto il rapporto tra le due protagoniste. Lunedì 27 dicembre – Cenerentola (Rai 1, 21.20): adattamento della celebre fiaba. Una ragazza povera, maltrattata dalla matrigna e dalle crudeli sorellastre, riuscirà a conquistare il cuore del Principe Azzurro grazie all’aiuto della sua Fata Madrina e di un pizzico di magia.

Film Disney Capodanno 2021: guida TV

Giovedì 30 dicembre – La Bella e la Bestia (Rai 1, 21.20) : live action con protagonista Emma Watson nei panni di Belle. Lei è una giovane ragazza desiderosa di sfuggire alla propria vita noiosa. Scopre che suo padre è prigioniero di un castello abitato da una bestia e si offre come ostaggio al suo posto. Ignara del fatto che proprio lì scoprirà l’amore.

: live action con protagonista Emma Watson nei panni di Belle. Lei è una giovane ragazza desiderosa di sfuggire alla propria vita noiosa. Scopre che suo padre è prigioniero di un castello abitato da una bestia e si offre come ostaggio al suo posto. Ignara del fatto che proprio lì scoprirà l’amore. Venerdì 31 dicembre– Gli Aristogatti (Rai 2, 21.20): classico Disney su un gruppo di protagonisti felini. Quando una nobildonna di Parigi decide di fare testamento, lascia tutto in eredità ai suoi gatti. Il perfido maggiordomo Edgar, però, decide di disfarsi di loro. Avrà così inizio una folle avventura.

Film Disney Epifania 2022: guida TV