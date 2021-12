Coco, film d’animazione del 2017 di Disney e Pixar, racconta la storia di Miguel che viaggia nell’aldilà per scoprire il mistero che lega la sua famiglia al divieto di suonare musica. Scopriamo trama e significato del cartone

Film d’animazione uscito nelle sale nel 2017, Coco segue le vicende di Miguel appassionato di musica e costretto da un divieto della famiglia da generazioni a non poter suonare. Il ragazzo andrà alla ricerca del motivo di questo mistero e scoprirà la vera storia della sua famiglia. La trama e le lezioni da imparare dal cartone Disney Pixar.

LEGGI ANHCE: Cosa guardare su Disney Plus a Natale e Capodanno: cartoni e film che non conosci

Coco la trama

Coco racconta le segrete ambizioni musicali di Miguel, che risiede in un vivace e rumoroso villaggio messicano. Proviene da una famiglia di calzolai che odia la musica. Per generazioni i Rivera hanno bandito la musica perché credono di essere stati maledetti da essa. Il trisnonno di Miguel abbandonò la moglie decenni prima per seguire i propri sogni di esibirsi, lasciando Imelda (la trisnonna di Miguel) a prendere il controllo come matriarca dell’ormai fiorente linea Rivera e dichiarare musica morta per la famiglia per sempre.

Ma Miguel nutre un segreto desiderio di cogliere il suo momento musicale, ispirato dal suo cantante preferito di tutti i tempi, il compianto Ernesto de la Cruz. È solo dopo che Miguel scopre uno straordinario legame tra lui e De la Cruz che si attiva per emulare il famoso cantante e, così facendo, entra accidentalmente nella Terra dei Morti.

Nel meraviglioso mondo sotterraneo, Miguel incontra le anime della sua famiglia, generazioni di antenati Rivera morti da tempo ma non per questo meno vivaci, inclusa la bisnonna Imelda. Data l’opportunità di vagare per la Terra dei Morti, Miguel decide di rintracciare De la Cruz in persona. Si allea con un altro spirito amichevole, un imbroglione di nome Hector, per trovare De la Cruz, guadagnare la benedizione della sua famiglia per esibirsi e tornare nella Terra dei Viventi prima che scada il tempo.

Coco significato e le tre lezioni da imparare

Subito dopo la sua uscita, Coco è diventato uno dei film d’animazione più apprezzati da pubblico e critica. Il significato di Coco nasconde ben tre lezioni che grandi piccoli devono apprendere. La prima è che non è mai troppo tardi per perdonare: scopriamo che la nonna di Miguel nutriva un serio rancore verso suo nonno al punto da poter essere dimenticato per sempre. Questo ci ricorda che non è mai troppo tardi per perdonare le persone che potrebbero averti contrariato, e c’è un tempo per lasciar andare qualsiasi cosa, specialmente il rancore.

Dietro al significato di Coco c’è anche il messaggio che la famiglia è tutto: gli amici vanno e vengono, ma una famiglia sarà lì per sempre, quindi dovresti trattarli con rispetto, dare loro la priorità e, soprattutto, non dimenticarli mai. L’intero comportamento di Coco ci dice che dovremmo fare tesoro dei nostri familiari non solo quando sono qui con noi, ma anche quando vanno via. Ci insegna che dovremmo prendere le informazioni che ci danno durante la loro vita e trasmetterle alla generazione successiva.

Infine Coco insegna a cogliere l’attimo. “Cogli l’attimo” viene pronunciata più volte durante il film e ha un alto significato. Tutti noi abbiamo sogni con poche opportunità da eguagliare, quindi quando c’è la possibilità di cogliere ciò che desideri, fallo senza esitazione. Coco fa un ottimo lavoro quando si tratta di ispirare i suoi spettatori di qualsiasi età ad essere coraggiosi anche quando le probabilità non sembrano essere a nostro favore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI