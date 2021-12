Avete già programmato cosa guardare a Natale e Capodanno? In famiglia, con gli amici, in coppia o con i propri bambini, ecco una lista di film live action e animati da poter vedere per la prima volta o rivedere.

Ecco due liste decisamente utili. Film del catalogo di Disney Plus. Classici o meno, suddivisi in film d’animazione e non. Ecco cosa vedere a Natale e Capodanno 2021.

Film Natale su Disney Plus

Il catalogo di Disney Plus è molto ricco, soprattutto se si ha accesso anche alla sezione Star, con contenuti ritenuti non adatti a un pubblico di minori. Ecco una piccola selezione pensata per Natale e Capodanno.

Spazio a uno dei film più discussi in tema di pellicole natalizie: Die Hard. Un’ondata di dolcezza con il live action, ormai cult, de La carica dei 101. Drama a non finire con Togo, che racconta la vera storia che si cela dietro il ben noto cartone Balto. Azione e divertimento con Jungle Cruise non possono mancare, così come risate a non finire con Mamma, ho perso l’aereo.

La banda dei Babbi Natale

Mamma, ho perso l’aereo

Togo

Die Hard

La carica dei 101

Jungle Cruise

Kingsman

Maleficent

Pirati dei Caraibi

Grande Budapest Hotel

Film d’animazione Natale su Disney Plus

C’è chi lo rivede il 31 ottobre e chi il 25 dicembre ma Nightmare before Christmas non può mancare in questa lista, così come A Christmas Carol. Se si parla di neve tutt’intorno e tanti sentimenti, è tempo di Frozen o magari di Anastasia. Atmosfere che si ritrovano però anche in Balto, così come ne La spada nella roccia.

Nightmare before Christmas

A Christmas Carol

Anastasia

Ribelle

La bella e la bestia

Frozen

La spada nella roccia

La carica dei 101

Koda, fratello orso

Baltotele

