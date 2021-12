Scegliere cosa guardare a Natale e Capodanno su Netflix non è mai facile. La scelta è molto ampia e si potrebbero trascorrere ore a consultare il catalogo. Ecco, dunque, una guida utile per questi giorni speciali.

Cosa guardare a Natale su Netflix? Così come a Capodanno, per essere chiari. Ecco due elenchi che potrebbero tornare utili in questi giorni trascorsi in coppia, con amici o in famiglia. Così saprete sempre cosa guardare.

Film Natale Netflix

La lista di film di Natale presente su Netflix è davvero ampia. Ce n’è per tutti i gusti, dai romantici agli amanti di proposte più insolite, che mescolino tradizione e modernità. Non manca anche una dose di azione, tanto per cambiare un po’ le carte in tavola di questo genere.

Per chi non può fare a meno dell’animazione vi è un titolo come Klaus, per citarne uno. Come non citare invece Qualcuno salvi il Natale tra quelli in grado di mescolare tradizione e modernità. I romantici di nuova generazione trovano pane per i loro denti con Lovehard. I tradizionalisti potranno guardare il Grinch, mentre chi adora gli anime giapponesi potrebbe optare per Tokyo Godfathers.

L’amore non va in vacanza

Klaus

Holidate

Elf

La banda dei babbi Natale

Qualcuno salvi il Natale

Love Hard

Un bambino chiamato Natale

Single per sempre?

El Camino Christmas

Il Grinch

Tokyo Godfathers

Polar Express

A Very Murray Christmas

Film Capodanno Netflix

Capodanno lascia libera scelta di interpretazione. In tanti continuano a guardare film di Natale anche al termine dell’anno. C’è chi invece opta per le grandi saghe da guardare con lunghe maratone e poi c’è semplicemente si lascia andare a film che adora o tanto romanticismo. Ecco una lista che potrebbe stuzzicare un po’ tutti.

La verità è che non gli piaci abbastanza

Crazy Stupid Love

Notting Hill

Piccole Donne

Don’t Look Up

Jumanji

Detective Pikachu

Goonies

Lo Hobbit

Tre uomini e una gamba

Chiedimi se sono felice

Interstellar

Orgoglio e pregiudizio

Boris il film

È stata la mano di Dio

Pensavo fosse amore e invece era un calesse

Perfetti sconosciuti

Il ciclone

Lo chiamavano Jeeg Robot

Mine vaganti

Red Notice

The Mask

Ritorno al futuro

