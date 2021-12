Qual è il programma Mediaset per la sera di Natale? Ecco una guida TV sui canali in chiaro per il 25 dicembre 2021. Spazio per un pizzico di commedia all’italiana.

Cosa va in onda nella serata di Natale sulle reti Mediaset? Ecco cosa vedere stasera 25 dicembre 2021. Da Aldo, Giovanni e Giacomo ai cult fantasy, ecco la guida TV.

LEGGI: Film Disney Natale e Capodanno 2021: guida TV

Mediaset Natale 2021

Ce n’è davvero per tutti i gusti nella serata del 25 dicembre 2021. Si festeggia Natale con Mediaset in maniera decisamente variegata. Michelle Hunziker presenta la versione per bambini del suo programma di successo, All Together Now, che torna anche stasera. Su Italia 1 e Rete 4, invece, spazio a due film che sapranno catturare il pubblico. Da una parte il celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, alle prese con il loro unico film natalizio. Dall’altra, invece, un dramma storico e sentimentale senza età, Via col vento. Una pellicola per veri appassionati di cinema.

Mediaset 20 prosegue nella trasmissione della trilogia di Peter Jackson, proponendo il secondo capitolo de Il Signore degli Anelli – Le due torri. C’è inoltre spazio per Ethan Hunt, ovvero Tom Cruise, nuovamente in campo in una missione impossibile. Un classico del genere, così come lo è, ma della commedia, Selvaggi. Un viaggio indietro nel tempo fino al 1995, con un cast stellare. Commedia all’italiana che sa mettere in mostra differenti tipi umani, con effetti davvero esilaranti.

LEGGI: Programmazione Rai Natale 2021, classici Disney e film cult

Canale 5, ore 21.20 – All Together Now – Kids

Italia 1, 21.28 – La banda dei Babbi Natale

Rete 4, ore 20.30 – Via col vento

Mediaset 20, ore 21.05 – Il Signore degli Anelli – Le due torri

Iris, ore 21.00 – Mission: Impossible 2

Canale 34, ore 21.00 – Selvaggi

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI