Qual è il programma Rai per la sera di Natale? Ecco una guida TV sui canali in chiaro della rete nazionale per il 25 dicembre 2021. Spazio per un pizzico di magia Disney.

Rai Natale 2021

La sera di Natale sulle reti Rai è ricca di offerte per ogni gusto. Si parte con la serie di notti in viaggio di Alberto Angela, che si ritrova a Napoli per una visita speciale. Dopo il successo di Firenze, Venezia, Pompei e non solo, eccolo raccontare la storia dei luoghi cardine di Partenope, tra storia e leggenda.

Non può mancare un tocco di romanticismo. È stata scelta una prima TV, La giostra dell’amore. Si tratta di una storia d’amore con al centro Lila, insegnante che incapperà in un mare di sentimenti a un passo dal Natale, il tutto grazie al proprio lavoro.

Come poteva mancare un classico Disney. Si tratta di un moderno cult, Coco, in grado di commuovere davvero chiunque. La passione per la musica spinge il giovane Miguel lontano dalla propria famiglia, a caccia dell’unico parente che può comprenderlo. Peccato questo sia defunto. Il viaggio inaspettato nel regno dei morti svelerà un mistero incredibile, che cambierà la vita del giovane.

Spazio per una commedia d’azione con Jude Lawe e Jason Statham. Un film che porta lo spettatore in un mondo di spie in cui l’analista Susan Coopera si ritroverà per la prima volta a lavorare sul campo.

Rai 1, ore 21.25 – Stanotte a Napoli

Rai 2, ore 21.05 – La giostra dell’amore

Rai 3, 21.20 – Coco

Rai 4, ore 21.20 – Spy

Rai 5, ore 21.15 – Concerto di Natale da Assisi

Rai Movie, 21.10 – Ogni maledetto Natale

