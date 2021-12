Le festività natalizie spingono tanti a recuperare film e serie TV in lista da molto tempo. Per altri, invece, è tempo di guardare i cosiddetti classici. Ecco una carrellata di film usciti da tempo, da recuperare o rivedere tra Natale e Capodanno.

Una lista di film su Amazon Prime Video tra i quali poter scegliere in questi giorni. Titoli da vedere in famiglia, con bambini o in coppia a Natale e Capodanno.

Film Natale Amazon Prime Video

Sono ben 12 i film tra i quali poter scegliere, che consigliamo, nella notte di Natale, o magari alla Vigilia o a Santo Stefano. Dal romanticismo più puro a quello moderno con una punta di cinismo e dramma, dalla commedia all’italiana al fantasy, fino alla magia delle fiabe.

Il catalogo di Prime Video propone tutti i film della saga di Harry Potter. Scegliete il vostro preferito oppure organizzate una maratona. Un bel modo per festeggiare i 20 anni del franchise. Perché non provare a seguire le avventure di una sconclusionata Emilia Clarke in Last Christmas, la cui vita è tanto incasinata quanto quella di Bridget Jones, i cui film sono di certo consigliati. Non mancano classici come il Grinch o, restando in ambito italiano, svariati Vacanze di Natale con la coppia Boldi-De Sica, e non solo:

10 giorni con Babbo Natale

Cenerentola

Vacanze di Natale

Last Christmas

Il Natale peggiore della mia vita

Harry Potter

Il Grinch

L’amore non va in vacanza

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

La banda dei Babbi Natale

The Family Man

Il diario di Bridget Jones

Film Capodanno Amazon Prime Video

Se a Natale esiste un genere specifico di film che molti prediligono, Capodanno è un discorso a parte. La maggior parte delle persone preferisce riguardare i propri titoli preferiti. Una sorta di tradizione. Largo alle saghe, dunque.

Oltre a quella già citata di Harry Potter, vi sono Ritorno al futuro, Indiana Jones, Jurassic Park e molto altro ancora. Perché non gustarsi un po’ di adrenalina con The Gentlemen e Guns Akimbo. Spazio anche al romanticismo con Notting Hill. Si pensa però anche ai più piccoli, che avranno di che divertirsi con Minions, Cattivissimo Me, Paddington e molti altri film animati e non solo.

The Gentlemen

Cambio tutto

Guns Akimbo

Notting Hill

Ritorno al futuro

Indiana Jones

Minions

Cattivissimo me

Shrek

Paddington

